Jūratė Zailskienė apie įtarimų „čekiukų“ byloje sulaukusią viceministrę: neteiskime anksčiau laiko

„Neteiskime anksčiau laiko. Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas, – Seime antradienį kalbėjo J. Zailskienė. – Viceministrė savo pareigas atlieka gerai, politinių priekaištų jai nebuvo ir nėra.“
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžė, kad teisėsaugos įtarimai „niekaip nėra susiję“ su dabartine politikės tiesiogine veikla.
„Ji savo pareigas atlieka atsakingai, tinkamai ir profesionaliai. Yra įsigilinusi į savo kuruojamas sritis“, – sakė J. Zailskienė.
Kaip skelbė BNS, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) praėjusią savaitę pateikė įtarimus buvusiai Tauragės rajono savivaldybės tarybos narei, dabartinei socialinės apsaugos ir darbo viceministrei R. Grigalienei.
STT teigimu, įtarimai pateikti dėl galimo piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas tarybos narių veiklos išlaidoms apmokėti.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, R. Grigalienė, eidama Tauragės rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, 2019–2022 metais galėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi. Ji savo, kaip tarybos narės, išlaidų ataskaitose galimai įtvirtino tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas.
Tokiu būdu tarybos narė galimai apgaule įgijo 3405 eurus.
Jai pateikti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.
