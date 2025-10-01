Sinkevičius neatvyko į Lobovo bylos posėdį, politikui gresia atvesdinimas

Antradienį Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Gabrielė Kaktienė Kaišiadoryse rengė Andrejaus Lobovo baudžiamosios bylos posėdį. Jonavos gyventojas, vienas nuteistųjų riaušių prie Seimo byloje į teisėsaugos nemalonę pateko paskelbęs, kad penki vieši asmenys, tarp jų – ir Jonavos meras M. Sinkevičius, neva pardavinėja vaikus. Meras šioje byloje yra pripažintas nukentėjusiuoju.
„Apklaustos 3 nukentėjusiosios, 2 nukentėjusieji neatvyko į teismo posėdį. Viena nukentėjusioji pateikė pranešimą teismui, kad negalės dalyvauti posėdyje dėl darbinių reikalų, o Sinkevičius į teismo posėdį neatvyko, neinformavęs teismo, nors jam buvo žinoma posėdžio data ir laikas.
Kitame posėdyje 2 nukentėjusieji privalės dalyvauti. Jeigu neatvyks Sinkevičius, dar į kitą posėdį bus atvesdinamas“, – Eltą informavo teismo atstovė Inga Ramanauskaitė.
Kitas teismo posėdis vyks spalio 15-osios popietę.
A. Lobovas kaltinamas šmeižtu
ELTA primena, kad A. Lobovas kaltinamas paskelbęs, jog M. Sinkevičius ir dar keturi asmenys neva padarė sunkius nusikaltimus, veikdami nusikalstamoje grupėje ir piktnaudžiaudami valstybės tarnautojo tarnybine padėtimi. Bylos duomenimis, kaltinamasis paskelbė, kad minėti asmenys grobė vaikus, taip pat kalbėjo apie neva paimtą 20 tūkst. eurų kyšį.
A. Lobovas tvirtino, kad Jonavos meras M. Sinkevičius yra korumpuotas. Jis skelbė, kad esą prieš dvejus metus buvo pavogtas vaikas iš namų: motina, turėdama tris vaikus, išvažiavo gimdyti ketvirto vaiko, o tarnautojai sugalvojo paimti vieną vaiką iš šios šeimos, ne visus tris.
Jonaviškis skelbė, kad vaikui net devynis mėnesius neleista bendrauti su mama ir močiute. Jie esą kreipėsi į A. Lobovą pagalbos, nes neva buvo įrodyti pažeidimai paimant vaiką.
A. Lobovui pateikti kaltinimai dėl šmeižimo, nepagarbos teismui ir ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo be leidimo.
