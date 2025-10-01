Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius neatvyko į Lobovo bylos posėdį, politikui gresia atvesdinimas

2025-10-01 13:56 / šaltinis: BNS
2025-10-01 13:56

Jonavos meras, laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį neatvyko į teismo posėdį Kaišiadoryse. Jei jis neatvyks ir į kitą planuojamą posėdį spalio viduryje, gali būti atvesdintas policijos.

Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Žygimantas Gedvila

Jonavos meras, laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį neatvyko į teismo posėdį Kaišiadoryse. Jei jis neatvyks ir į kitą planuojamą posėdį spalio viduryje, gali būti atvesdintas policijos.

1

Antradienį Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Gabrielė Kaktienė Kaišiadoryse rengė Andrejaus Lobovo baudžiamosios bylos posėdį. Jonavos gyventojas, vienas nuteistųjų riaušių prie Seimo byloje į teisėsaugos nemalonę pateko paskelbęs, kad penki vieši asmenys, tarp jų – ir Jonavos meras M. Sinkevičius, neva pardavinėja vaikus. Meras šioje byloje yra pripažintas nukentėjusiuoju.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Apklaustos 3 nukentėjusiosios, 2 nukentėjusieji neatvyko į teismo posėdį. Viena nukentėjusioji pateikė pranešimą teismui, kad negalės dalyvauti posėdyje dėl darbinių reikalų, o Sinkevičius į teismo posėdį neatvyko, neinformavęs teismo, nors jam buvo žinoma posėdžio data ir laikas.

Kitame posėdyje 2 nukentėjusieji privalės dalyvauti. Jeigu neatvyks Sinkevičius, dar į kitą posėdį bus atvesdinamas“, – Eltą informavo teismo atstovė Inga Ramanauskaitė.

Kitas teismo posėdis vyks spalio 15-osios popietę. 

A. Lobovas kaltinamas šmeižtu

ELTA primena, kad A. Lobovas kaltinamas paskelbęs, jog M. Sinkevičius ir dar keturi asmenys neva padarė sunkius nusikaltimus, veikdami nusikalstamoje grupėje ir piktnaudžiaudami valstybės tarnautojo tarnybine padėtimi. Bylos duomenimis, kaltinamasis paskelbė, kad minėti asmenys grobė vaikus, taip pat kalbėjo apie neva paimtą 20 tūkst. eurų kyšį.

A. Lobovas tvirtino, kad Jonavos meras M. Sinkevičius yra korumpuotas. Jis skelbė, kad esą prieš dvejus metus buvo pavogtas vaikas iš namų: motina, turėdama tris vaikus, išvažiavo gimdyti ketvirto vaiko, o tarnautojai sugalvojo paimti vieną vaiką iš šios šeimos, ne visus tris.

Jonaviškis skelbė, kad vaikui net devynis mėnesius neleista bendrauti su mama ir močiute. Jie esą kreipėsi į A. Lobovą pagalbos, nes neva buvo įrodyti pažeidimai paimant vaiką.

A. Lobovui pateikti kaltinimai dėl šmeižimo, nepagarbos teismui ir ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo be leidimo.

