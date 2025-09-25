Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius kelia didelius lūkesčius Ruginienės Vyriausybei: nuolat stebėsiu situaciją

2025-09-25 14:24 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 14:24

Prisiekus Ingos Ruginienei vadovaujamai Vyriausybei, socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia keliantis didelius lūkesčius visiems Ministrų kabineto nariams. Politikas tikina stebėsiantis situaciją ir pabrėžia, jog sprendimų priėmime dalyvaus ir partijos bendruomenė.

Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Andrius Ufartas

„Keliu didelius lūkesčius visiems Vyriausybės kabineto nariams. Privalome pateisinti pasitikėjimo mandatą. Kaip partijos pirmininkas nuolat stebėsiu situaciją – daug sprendimų priimsime kartu su partijos bendruomene“, – ketvirtadienį „Facebook“ skelbė M. Sinkevičius.

„Politikams suteiktas portfelis yra tik priemonė tikslui pasiekti, todėl nepateisinus lūkesčių teks prisiimti atsakomybę“, – pridūrė jis.

Socialdemokratų lyderis taip pat pažymėjo, jog naujoji Vyriausybė turi konkrečius uždavinius: atkurti socialinį teisingumą, realiais veiksmais stiprinti šalies ekonomiką, padėti pramonei atnaujinti gamybos potencialą. M. Sinkevičius akcentavo ir tai, kad bus dedamos pastangos dėl pensijų bei atlyginimų didinimo, paramos būstui, vaiko pinigams, mokyklų ir gydymo įstaigų regionuose išlaikymui.

„Kuo didžiausios sėkmės Ingai ir naujam Ministrų kabinetui. Tegul ši Vyriausybė būna telkianti, įsiklausanti ir sprendžianti svarbiausias žmonių problemas, užtikrinanti visokeriopą saugumą“, – rašė socialdemokratų pirmininkas.

Kaip jau buvo skelbta, Seime ketvirtadienį prisiekė I. Ruginienės vadovaujami ministrai. 20-ąją Vyriausybę suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.

Aplinkos ministro pareigas eis Kastytis Žuromskas, kultūros ministro – Ignotas Adomavičius, žemės ūkio – Andrius Palionis. Visi šie trys ministrai pagal koalicinę sutartį yra deleguoti „Nemuno aušros“.

Teisingumo ministre šalies vadovas paskyrė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pasiūlytą parlamentarę Rita Tamašunienę. „Valstiečių“ atstovas Edvinas Grikšas eis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas.

Prezidentas Finansų ministerijos vadovu paskyrė iki šiol viceministru dirbusį Kristupą Vaitiekūną, socialinės apsaugos ir darbo ministre – Seimo narę Jūratę Zailskienę, susisiekimo ministru – viceministrą Jurą Taminską.

Prieš kelias savaites jau buvo patvirtintos ir Gintauto Palucko Vyriausybėje dirbusių ministrų kandidatūros: Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir toliau vadovaus Dovilė Šakalienė, Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) – Marija Jakubauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai (URM) – Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) – Vladislavas Kondratovičius. Energetikos ministerijai vadovaus ir ankstesnėje Vyriausybėje dirbęs Žygimantas Vaičiūnas.

