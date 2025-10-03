Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šaltiniai: Inga Ruginienė siūlys atleisti kultūros ministrą iš pareigų

2025-10-03 12:49 / šaltinis: BNS
2025-10-03 12:49

Tęsiantis kultūrininkų pasipiktinimui, premjerė Inga Ruginienė siūlys prezidentui iš pareigų atleisti kultūros ministrą Ignotą Adomavičių, BNS patvirtino šaltiniai.

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)

Tęsiantis kultūrininkų pasipiktinimui, premjerė Inga Ruginienė siūlys prezidentui iš pareigų atleisti kultūros ministrą Ignotą Adomavičių, BNS patvirtino šaltiniai.

55

Premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas sakė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos.

Dėl kultūros ministro galimybių tęsti darbą skubiai kviečiama koalicinė taryba

Dėl „aušriečio“kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus galimybių toliau eiti pareigas penktadienį skubiai kviečiamas koalicinės tarybos posėdis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Posėdžiavusi LSDP valdyba atkreipia dėmesį į visuomenėje ir kultūros bendruomenėje kilusias abejones dėl kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus darbo ir komunikacijos. Ministrui kėlėme didelius lūkesčius, todėl natūralu, kad šiuo metu kyla klausimų dėl jo veiklos“, – savo paskyroje „Facebook“ pranešė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

„Siekdami atsakingai įvertinti situaciją ir rasti tinkamiausius sprendimus, kviečiame skubų koalicinės tarybos posėdį. Socialdemokratai, Vyriausybė ir koalicija išlieka sutelkti, deda ir dės visas pastangas dėl Ukrainos pergalės bei Lietuvos saugumo“, – teigė jis.

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus
(29 nuotr.)
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus

Koalicijos tarybos posėdis rengiamas portalui „Lrytas“ penktadienį publikavus I. Adomavičiaus interviu, kuriame jis teisiai neatsakė į klausimus apie Ukrainos palaikymą ir Krymą, pavadino juos provokuojančiais.

Sekmadienį visoje Lietuvoje rengiamas kultūros bendruomenės streiką dėl Kultūros ministerijos atidavimo „Nemuno aušrai“.

Kaip rašė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.

Kultūros bendruomenės teigimu, „Nemuno aušros“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.

O Tapinas pasiūlys
O Tapinas pasiūlys
2025-10-03 12:56
Iš pareigų atleisti rusakalbę Ruginienę. Ką dabar prezidentui daryti ?
Atsakyti
Nieko nebus
Nieko nebus
2025-10-03 12:55
Tas klaunas tuoj skambins ka daryti pagrindiniam klaunui.
Atsakyti
Cha
Cha
2025-10-03 12:59
Tada Nausėdai reikės grąžinti Energetikos ministro vietą Nemuno aušrai. O jis tikrai to nenori, todėl abejoju šiais šaltiniais. Ministrų mainai įvyko Nausėdos iniciatyva, jis mainais į Energetikos ministro vietą pažadėjo patvirtinti Žemaitaičio siūlomą kandidatą. Jei Nausėda atstatydintų ministrą - kiti taip pat galėtų nesilaikyti susitarimų su Nausėda...
Atsakyti
