„Su dideliu liūdesiu priimu žinią apie princo Filipo mirtį. Tesiilsi Jo siela ramybėje. Reiškiu giliausią užuojautą Jungtinės Karalystės Karalienei Elžbietai II. Šią didžiulės netekties valandą Lietuva yra su Jumis ir Jungtinės Karalystės žmonėmis“, – užuojautoje rašo Lietuvos vadovas.

Prezidentas savo užuojautoje prisiminė Karalienės Elžbietos ir Edinburgo hercogo vizitą į Lietuvą 2006 m., kurį tuometinis Lietuvos vadovas V. Adamkus įvardijo kaip istorinį. Vizitas sustiprino Lietuvos ir Jungtinės Karalystės politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius.

Užuojautą išreiškė ir premjerė Ingrida Šimonytė savo „Twitter“ paskyroje.

„Man labai liūdna girdėti naujienas dėl princo Philipo mirties. Siunčiu užuojautą jos didenybei Karalienei ir visai Karališkąjai šeimai“, – „Twitter“ rašė I. Šimonytė.

I am deeply saddened to hear of the death of HRH Prince Philip. My sincere condolences to Her Majesty The Queen and the whole Royal Family. — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) April 9, 2021

Užuojautą išreiškė ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

„Princas Philipas buvo vienas moderniosios, vakarietiškosios monarchijos kūrėjų, įprasminęs šias pareigas XX a. ir XXI a. bei įkvėpęs ne vieną britų, Tautų Sandraugos piliečių ir kitų žmonių, sekusių jį visame pasaulyje, kartą. Reiškiu nuoširdžią užuojautą Jos Didenybei Karalienei Elžbietai II, Karališkajai šeimai ir visiems Jungtinės Karalystės žmonėms bei linkiu stiprybės ir vienybės“, – teigė Seimo Pirmininkė.