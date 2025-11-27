Ruginienė: svarstysime teisinės pagalbos sutarties su Baltarusija nutraukimą

„Tikrai reikės aptarti šitą klausimą“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė I. Ruginienė, paklausta, ar mato poreikį denonsuoti šią sutartį.
Kaip ketvirtadienį paskelbė LRT tyrimų skyrius, Lietuva vis dar nėra denonsavusi 1992 metų teisinės pagalbos sutarties su Baltarusija, pagal kurią visi baltarusiškų teismų sprendimai vienašališkai perkeliami į Lietuvą, pripažįstami kaip teisėti ir yra vykdomi.
Anot tyrėjų, tai reikštų, jog Lietuva būtų įpareigota vykdyti Baltarusijos teismų nurodymą vežėjams priteisti skolas už neišleidžiamų vilkikų stovėjimą specialiose aikštelėse.
Pasak premjerės, Lietuva, esant poreikiui, svarstytų imtis atsako priemonių tarptautinės teisės lygiu.
„Su teisingumo ministre aptarėm ir kitą klausimą, kuomet yra ir tarptautinės teisės dengiami tam tikri dalykai. Jeigu mes matome grėsmę aviacijos saugumui, jeigu mes galime įžvelgti tam tikrų piktybiškų veiksmų ir grėsmę mūsų civilių gyventojų gyvybei, tai irgi savo ruožtu galime pradėti teisminius procesus būtent šiais klausimais“, – teigė I. Ruginienė.
Anot jos, tiek Vilnius, tiek Minskas imasi veiksmų, dėl to kyla klausimas, kaip situacija bus sprendžiama toliau.
„Ar mes abipusiai toliau eskaluojame šitą situaciją, ar susitariame tiesiog techniniame lygmenyje užbaigti, nes svertų yra ir mūsų pusėje“ – pabrėžė premjerė.
