  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: svarstysime teisinės pagalbos sutarties su Baltarusija nutraukimą

2025-11-27 08:46 / šaltinis: BNS
2025-11-27 08:46

Žiniasklaidai pabrėžiant, jog Minskas su Lietuvos teismų pagalba iš Baltarusijoje strigusių vežėjų gali išsireikalauti galimas skolas, nes Vilnius nėra denonsavęs tarpusavio teisinės pagalbos sutarties, premjerė Inga Ruginienė žada aptarti, ar šis ilgametis susitarimas neturėtų būti nutrauktas.

Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas Katedros aikštėje (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

0

„Tikrai reikės aptarti šitą klausimą“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė I. Ruginienė, paklausta, ar mato poreikį denonsuoti šią sutartį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip ketvirtadienį paskelbė LRT tyrimų skyrius, Lietuva vis dar nėra denonsavusi 1992 metų teisinės pagalbos sutarties su Baltarusija, pagal kurią visi baltarusiškų teismų sprendimai vienašališkai perkeliami į Lietuvą, pripažįstami kaip teisėti ir yra vykdomi.

Anot tyrėjų, tai reikštų, jog Lietuva būtų įpareigota vykdyti Baltarusijos teismų nurodymą vežėjams priteisti skolas už neišleidžiamų vilkikų stovėjimą specialiose aikštelėse. 

Pasak premjerės, Lietuva, esant poreikiui, svarstytų imtis atsako priemonių tarptautinės teisės lygiu.

„Su teisingumo ministre aptarėm ir kitą klausimą, kuomet yra ir tarptautinės teisės dengiami tam tikri dalykai. Jeigu mes matome grėsmę aviacijos saugumui, jeigu mes galime įžvelgti tam tikrų piktybiškų veiksmų ir grėsmę mūsų civilių gyventojų gyvybei, tai irgi savo ruožtu galime pradėti teisminius procesus būtent šiais klausimais“, – teigė I. Ruginienė.

Anot jos, tiek Vilnius, tiek Minskas imasi veiksmų, dėl to kyla klausimas, kaip situacija bus sprendžiama toliau.

„Ar mes abipusiai toliau eskaluojame šitą situaciją, ar susitariame tiesiog techniniame lygmenyje užbaigti, nes svertų yra ir mūsų pusėje“ – pabrėžė premjerė.

