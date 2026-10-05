Protestas prie VMVT: reikalaus uždrausti paršelių kastravimą be nuskausminimo

Akcija vyks VMVT rengiant pirmąją Lietuvoje ūkinių gyvūnų gerovės konferenciją „Kaip jie gyvena. Tavo sprendimas“. Nuo 9 iki 13 val. prie tarnybos buveinės Vilniuje bus leidžiamas kastruojamų paršelių žviegimo garso įrašas, o organizacijos darbuotojai praeiviams pasakos apie protesto priežastis ir dalins informacinius lankstinukus.
„Tušti narvai“ atkreipia dėmesį, kad jaunesni nei septynių dienų paršeliai Lietuvoje gali būti chirurginiu būdu kastruojami netaikant anestezijos ir po procedūros neskiriant ilgo veikimo skausmą mažinančių veterinarinių vaistų. Organizacija siekia, kad ši išimtis būtų panaikinta.
„Tušti narvai“ skelbia protesto akcijas tęsiantys tol, kol bus pakeista galiojanti tvarka ir jaunesniems nei septynių dienų paršeliams nebebus taikoma anestezijos bei ilgalaikio nuskausminimo reikalavimo išimtis.
ELTA primena, kad gegužę „Tušti narvai“ jau buvo surengę protesto akciją prie VMVT, kuria ragino tarnybą uždrausti paršelių kastraciją be nuskausminamųjų. Organizacija teigė, kad VMVT direktorė Audronė Mikalauskienė jau metus delsia priimti sprendimą šiuo klausimu.
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