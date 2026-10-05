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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Protestas prie VMVT: reikalaus uždrausti paršelių kastravimą be nuskausminimo

2026-10-05 06:29 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-05 06:29
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Gyvūnų apsaugos organizacija „Tušti narvai“ pirmadienį prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rengs protesto akciją, kuria sieks atkreipti dėmesį į Lietuvoje leidžiamą paršelių kastravimą be nuskausminimo.

Nevyriausybinės gyvūnų apsaugos organizacijos „Tušti narvai“ protestas prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (nuotr. Dainiaus Labučio)

Gyvūnų apsaugos organizacija „Tušti narvai“ pirmadienį prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rengs protesto akciją, kuria sieks atkreipti dėmesį į Lietuvoje leidžiamą paršelių kastravimą be nuskausminimo.

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Akcija vyks VMVT rengiant pirmąją Lietuvoje ūkinių gyvūnų gerovės konferenciją „Kaip jie gyvena. Tavo sprendimas“. Nuo 9 iki 13 val. prie tarnybos buveinės Vilniuje bus leidžiamas kastruojamų paršelių žviegimo garso įrašas, o organizacijos darbuotojai praeiviams pasakos apie protesto priežastis ir dalins informacinius lankstinukus.

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„Tušti narvai“ atkreipia dėmesį, kad jaunesni nei septynių dienų paršeliai Lietuvoje gali būti chirurginiu būdu kastruojami netaikant anestezijos ir po procedūros neskiriant ilgo veikimo skausmą mažinančių veterinarinių vaistų. Organizacija siekia, kad ši išimtis būtų panaikinta.

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„Tušti narvai“ skelbia protesto akcijas tęsiantys tol, kol bus pakeista galiojanti tvarka ir jaunesniems nei septynių dienų paršeliams nebebus taikoma anestezijos bei ilgalaikio nuskausminimo reikalavimo išimtis.

ELTA primena, kad gegužę „Tušti narvai“ jau buvo surengę protesto akciją prie VMVT, kuria ragino tarnybą uždrausti paršelių kastraciją be nuskausminamųjų. Organizacija teigė, kad VMVT direktorė Audronė Mikalauskienė jau metus delsia priimti sprendimą šiuo klausimu.

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