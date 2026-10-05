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Kaunas dalyvaus Vokietijos brigadai skirtų gyvenamųjų korpusų pirmo etapo statybų pabaigos ceremonijoje

2026-10-05 06:23 / šaltinis: ELTA
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2026-10-05 06:23
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Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pirmadienį Rūdninkų kariniame miestelyje dalyvaus simbolinėje ąžuoliukų sodinimo ceremonijoje, kuria bus pažymėtas Vokietijos brigadai skirtų pirmo etapo gyvenamųjų korpusų statybų užbaigimas.

Robertas Kaunas (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (23)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pirmadienį Rūdninkų kariniame miestelyje dalyvaus simbolinėje ąžuoliukų sodinimo ceremonijoje, kuria bus pažymėtas Vokietijos brigadai skirtų pirmo etapo gyvenamųjų korpusų statybų užbaigimas.

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Ministras kartu su Vokietijos ambasados ir Vokietijos brigados atstovais apžiūrės Rūdninkų karinio miestelio pirmo etapo infrastruktūrą bei dalyvaus ąžuoliukų alėjos sodinimo ceremonijoje.

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Anot Krašto apsaugos ministerijos, alėja simbolizuos kuriamą karinį miestelį, ilgalaikį Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimą bei stiprinamą sąjungininkų infrastruktūrą.

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Rūdninkų karinis miestelis yra didžiausias karinės infrastruktūros projektas nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Jis vystomas kaip pagrindinė Vokietijos brigados tarnybos vieta Lietuvoje, o visa sukurta infrastruktūra priklausys Lietuvos valstybei.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Robertas Kaunas susitiko su G. Nausėda

Projektu siekiama sudaryti sąlygas Vokietijos brigadai Lietuvoje pasiekti visą planuojamą operacinį pajėgumą iki 2027 metų pabaigos.

ELTA primena, kad Berlynas 2023 metų rudenį patvirtino, kad Lietuvoje nuolatiniam buvimui dislokuos kovinės parengties brigadą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.

Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.

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