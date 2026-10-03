Nuo „baimės atmosferos“ iki „aukščiausio laipsnio parsidavimo“: ką kalbėjo protestuotojai Vilniuje

Primename, kad šiandien, spalio 3-iąją vyko net trys protestai dėl Lietuvos vykdomos migracijos politikos.
Vinco Kudirkos aikštėje vyko mitingas prieš masinę imigraciją, kurį organizavo Nacionalinis susivienijimas, o kitoje gatvės pusėje protestavo šiam mitingui nepritariantys aktyvistai.
Taip pat Lukiškių aikštėje vyko „Sienos grupės“ akcija „Atsibusk nuo neapykantos“.
Kviečiame stebėti, kaip vyko protestų akcijos Vinco Kudirkos aikštėje:
Didėjanti įtampa dėl migracijos ir islamofobijos
Protestų metu naujienų portalui tv3.lt kalbėjusi Goda, pasisakanti už migracijos politiką, teigė pastebinti Lietuvoje augančią įtampą dėl migracijos ir islamofobijos. Tačiau, jos manymu, visuomenėje kuriama baimės atmosfera neatspindi realios situacijos.
„Tiesiog labai baisu, kas dabar darosi Lietuvoje, ypač po protestų prieš mečetę ir sklindančios islamofobijos.
Norėčiau tiesiog pasiųsti žinią, kad mes tikrai nesame tokia visuomenė, kokia mus vaizduoja kai kurie žmonės, kurie išnaudoja žmonių baimes tam, kad sukiršintų visuomenę“, – sakė moteris.
Jos teigimu, visuomenės radikalėjimas iš dalies matomas, tačiau šias nuotaikas, anot jos, stiprina politikai, išnaudojantys žmonių baimes.
„Radikalėjimas taip matosi ir dėl to, kad jį išnaudoja labai neskrupulingi žmonės. Kai kurie iš jų net nėra žurnalistai, o politikai.
Bet esmė yra ta, kad problemos iš tikrųjų nėra tokios, kaip bandoma jas parodyti“, – teigė ji.
Protestuotoja: musulmonai – nedidelė migrantų Lietuvoje dalis
Moteris atkreipė dėmesį, kad migrantai iš musulmoniškų šalių sudaro tik nedidelę dalį visų Lietuvoje gyvenančių migrantų.
„Mes turime apie 7 kažkiek procentų migrantų. Absoliučiai mes neturime daug migrantų iš musulmoniškų šalių.
Yra toks minimalus procentas, bet kažkodėl žmonės išnaudoja tai taip, lyg iš tikrųjų būtų didžiulė problema“, – sakė ji.
Naujienų portalas tv3.lt taip pat primena, kad, migracijos departamento duomenimis, rugsėjį leidimus gyventi Lietuvoje turėjo 226 tūkst. 999 užsieniečiai, daugiausiai – Ukrainos (80,3 tūkst.), Baltarusijos (47,8 tūkst.), Rusijos (13,2 tūkst.), Uzbekistano (12,6 tūkst.), Indijos (9,4 tūkst.) piliečiai.
Pasak pašnekovės Godos, Lietuvoje egzistuoja ir kitų, kur kas aktualesnių problemų.
„Mūsų problema yra skurdas. Mūsų problema yra nepakankamai augantys atlyginimai.
Tai yra tokios problemos, kurių politikai tiesiog neturintys sprendimų bando neišspręsti, o nukreipia mūsų dėmesį ir ieško atpirkimo ožių.
Tai nieko bendro neturi su mus iš tikrųjų kankinančiomis problemomis“, – teigė moteris.
Ji taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad skirtingos pozicijos protestuose buvo išskirtos ir fiziškai – žmonės buvo atskirti vieni nuo kitų.
„Mes esame abu protestai uždaryti į skirtingus gardus, kas, man atrodo, šiek tiek prisideda prie kiršinimo, nes mes negalime susitikti ir kalbėtis“, – sakė ji.
Moteris mano, kad galimybė skirtingų pažiūrų žmonėms susitikti ir kalbėtis galėtų sumažinti dalį visuomenėje tvyrančių baimių.
„Gal galime pasiųsti komplimentus tai grupei („Sienos grupė“), kuri organizuoja kitą akciją Lukiškių aikštėje šiuo metu, kur galima iš tikrųjų kalbėtis ir pabandyti kažkiek atsakyti į tam tikras baimes.
Nes dabar anoje pusėje tai tikrai veikia toks minios mentalitetas, kur mes tiesiog nebeklausome faktų, nebeklausome statistikos ir panašiai. Yra tiesiog baimės atmosfera“, – teigė ji.
Jos manymu, tiesioginis kontaktas su migrantais galėtų padėti pamatyti, kad dalis visuomenėje skleidžiamų baimių yra nepagrįstos arba išpūstos.
„Man atrodo, jeigu mes susitinkame vienas su vienu su migrantu, tiesiai į akis pasižiūrime, mes žinome, kad daugelis dalykų yra tiesiog išpūsti ir žaidžiama yra su mūsų baimėmis“, – sakė moteris.
Protestuotojas: „Man labai pikta“
Tarp protestuojančiųjų prieš masinę migraciją gretų, vienas vyras su žurnalistais taip pat pasidalino, kas jam kelia pyktį ir nuostabą.
„Man, žmogui, gimusiam dar anais, vadinamaisiais sovietiniais laikais, labai pikta ir keista, kaip mūsų spauda, kurios didžioji dalis žmonių yra gimę nepriklausomoje Lietuvoje, moka slėpti informaciją“, – savo asmenine nuomone dalijosi jis.
Kaip pavyzdį vyras pateikė neseniai spaudoje pasirodžiusį straipsnį apie Vokietijoje gyvenančią moterį, kuriame buvo aiškinamasi, kodėl žmonės balsuoja už Vokietijos partiją „Alternatyva Vokietijai“ (AfD).
„Aš pats esu prieš tą judėjimą, prieš jų santykius su Rusija, prieš prorusiškus pasisakymus. Bet žinot, kas įdomiausia?
Ta moteris nė karto nepaminėjo migracijos ir migrantų, to, kad Vokietija tūksta nuo migrantų, nuo milijardų, išleidžiamų jų pašalpoms“, – įvardijo vyras.
Jo asmenine nuomone, straipsnyje buvo kalbama apie prastėjančią vokiečių gyvenimo kokybę, tačiau, jo manymu, nebuvo pakankamai dėmesio skirta migracijos klausimui.
„Ji pasakė, kad vokiečiai yra bambekliai, kad vokiečių truputį krito pragyvenimo lygis, ypač jaunų žmonių.
Bet sugeba taip filtruoti informaciją, kaip, mano nuomone, Rusija sugeba filtruoti informaciją apie tai, kas jiems yra nenaudinga, ir skleisti melą“, – sakė jis.
„Mūsų spaudai laikas atsipūsti ir parodyti, kas dedasi Europoje“, – kalbėdamas apie užsienyje vykstančius neramumus dėl rinkiminų pridūrė vyras.
Jis taip pat papasakojo apie savo pažįstamą, kuris iš Olandijos buvo atvykęs į Lietuvą ir kaip gyrė jos ramią aplinką.
„Mano pažįstamas prieš metus atvažiavo iš Olandijos į savo sesers laidotuves. Jis pabuvo kelias dienas ir sako:
„Kaip pas jus ramu? Kaip jūs gerai gyvenat?“ Sako, pas mus Olandijoje kiekvieną dieną plėšimai, žmogžudystės. Bet Lietuvoje tu to nesužinosi“, – pasakojo vyras.
Jo teigimu, Lietuvos žiniasklaidoje Vakarų Europos problemos esą nėra pakankamai matomos.
„Lietuvoje – super Vakarų Europos gyvenimas, nors migrantų užtvindyta“, – sakė jis.
Vyras taip pat pateikė pavyzdį iš sporto pasaulio, prisimindamas Maroko ir Olandijos futbolo rinktinių rungtynes pasaulio čempionate.
„Marokas laimi prieš Olandiją pasaulio futbolo čempionate ir jie eina Olandijos gatvėmis visą naktį, triumfuoja po olandų langais.
Olandai kenčia tai, kad jų komanda pralaimėjo, ir dar jie turi matyti po savo langais svetimos valstybės, kurios didelė dalis, kaip jis teigia, nedirba ir yra išlaikoma už jų pinigus, džiaugsmą. Tai yra nonsensas“, – sakė vyras.
Nesupranta, kodėl protestai vyko arti vienas kito
Kalbėdamas apie šalia vykstančius protestus, vyras taip pat kėlė klausimą dėl to, arti viena kitos buvo leidžiama reikšti skirtingas pozicijas.
„Kodėl yra atleidžiama tokia plona riba tarp provokacijų? Čia valdžios yra pastangos diskredituoti čia susirinkusius arba diskredituoti tuos, kurie yra kitoje pusėje?“ – klausė jis.
„Pažiūrėjus į jų išpaišytus veidus, spalvotas galvas, aš manau, ten diskredituoti nelabai ką ir galima per daug.
Bet tokiu atstumu leisti visiškai priešingų barikadų pusių žmonėms reikšti savo nuomonę – tai yra tiesiog skatinimas, kad įvyktų kažkas tokio, kad paskui būtų galima uždrausti tokius mitingus“, – teigė vyras.
Jis taip pat išreiškė susirūpinimą dėl galimų provokacijų.
„Kas žino, ar čia tarp pasisakančių prieš migrantus nebus provokatorių, kuris kažką mes, kažką padarys tokio neleistino?
Mes nežinom. Ir valdžiai taip manipuliuoti žmonėmis – tai yra labai pavojinga“, – sakė jis.
Vyras atskirai paminėjo Vilniaus miesto merą Valdą Benkunską ir jo politines pažiūras.
„Benkunskui ypač, kuris yra konservatorių atstovas. Aš visą gyvenimą balsavau už konservatorius, išskyrus paskutinius rinkimus, kai balsavau už Nacionalinį susivienijimą. Tai yra, nežinau, parsidavimo aukščiausias laipsnis ir panašiai. Galėčiau spjauti į veidą“, – savo emocingą poziciją išsakė jis.
Proteste netrūko incidentų
Protestų Kudirkos aikštėje metu Vilniuje fiksuoti dar bent du incidentai. Portalas lrt.lt skelbia, kad protesto metu buvo užpulta moteris, jai kita moteris smogė į pilvo sritį.
Nukentėjusioji portalui pasakojo, kad stovėjo su plakatu „Lietuva visiems“, prie jos priėjo kita moteris, kuriai nepatiko užrašas, ir nusikeikusi smogė. Portalas delfi praneša, kad policija išvedė vyrą.
Policijos pareigūnai anksčiau šeštadienį V. Kudirkos aikštėje sulaikė vyrą. Vietoje dirbančių tv3.lt žurnalisčių teigimu, vyras buvo įsodintas į policijos automobilį, garsiai rėkė.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja Eltai patvirtino, kad proteste už viešosios tvarkos pažeidimą, vartotą necenzūrinę leksiką, sulaikytas asmuo, jam gresia administracinė atsakomybė.
Vietoje taip pat buvo girdėti petardos sprogimas. Policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimu, vietoje dirba daugiau kaip 240 pareigūnų, padedančių užtikrinti viešąją tvarką.
„Ruošiamės bet kuriam scenarijui, ir esame tam pasiruošę, bet tikrai manome, kad abu mitingai, kad ir netoli vienas nuo kito, praeis gerbiant vienas kitus ir be kažkokių didesnių incidentų“, – žurnalistams šeštadienį sakė komisaras.
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