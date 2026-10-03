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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje – 3 protestai: renkasi dalyviai, dirba gausios policijos pajėgos

Atnaujinta 13:34
2026-10-03 08:08 / šaltinis: ELTA
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2026-10-03 08:08
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Šeštadienio vidurdienį Vilniaus centre rengiamasi netrukus prasidėsiantiems dviem mitingams, kurių dalyviai išsako skirtingas nuomones apie imigraciją.

Vilniaus V. Kudirkos aikštėje rengiama „Demonstracija prieš rasizmą“ ir „Nacionalinio susivienijimo“ protestas prieš masinę imigraciją (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (24)

Šeštadienio vidurdienį Vilniaus centre rengiamasi netrukus prasidėsiantiems dviem mitingams, kurių dalyviai išsako skirtingas nuomones apie imigraciją.

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Du iš jų vyks tuo pat metu ir beveik toje pat vietoje. Nepaisant, jog kritikai nuogąstauja dėl priešingas nuomones turinčių jėgų susidūrimo, policija teigia esanti pasiruošusi incidentams ir viešosios tvarkos užtikrinimui. Protestuojančios jėgos Gedimino prospekte bus atitvertos specialiais atitvarais, jie jau pastatyti.

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FOTOGALERIJA. Vilniaus V. Kudirkos aikštėje rengiama „Demonstracija prieš rasizmą“ ir „Nacionalinio susivienijimo“ protestas prieš masinę imigraciją

Vilniaus centre ruošiamasi protestams dėl imigracijos politikos: renkasi dalyviai

Vidurdienį Vinco Kudirkos aikštėje skambėjo lietuviška muzika, renginį organizuojančio Nacionalinio susivienijimo atstovai ruošė plakatus, nešėsi Lietuvos vėliavas.

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Į aikštę jau yra atvykusios policijos pareigūnų pajėgos, taip pat telkiasi ir pasamdyti privačios saugos tarnybos darbuotojai.

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„Bus pajėgų tiek, kiek reikia“, – Eltai renginių išvakarėse sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pavedė Policijos departamentui ir Viešojo saugumo tarnybai (VST) šeštadienį Vilniuje sustiprinti pajėgas ir pasirengti galimiems incidentams per skirtingų pozicijų protestus dėl imigracijos. 

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Vilniaus miesto savivaldybės Komunikacijos skyriaus Ryšių su žiniasklaida specialistė Indrė Naureckaitė Eltą informavo, kad su savivaldybe suderintas 13–16 val. vyksiantis susirinkimas prieš rasizmą prie pastatų Gedimino pr. 14 ir 16. Jame žada dalyvauti iki 400 žmonių, mitingo dalyviai skelbia esantys prieš deportacijas ir migrantų persekiojimą. Organizatoriai teigia, kad Lietuvoje nėra masinės imigracijos krizės, imigrantų skaičius stabilizavosi ir nuo 2023 m. netgi mažėjo.

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Praėjus valandai nuo šio renginio pradžios, 14 val., vos už kelių dešimčių metrų, Vinco Kudirkos aikštėje, vyks Seimo nario Vytauto Sinicos organizuojamas susirinkimas prieš masinę imigraciją. Jame žada dalyvauti iki 500 žmonių. 

‚Taikiai, kultūringai, be kaukių, ginklų ir raginimų smurtauti pareikškime savo pilietinę poziciją – siekį išsaugoti lietuvišką Lietuvą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ ragina parlamentaras.

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V. Sinica sako, kad mitingo tikslas – civilizuotai pasiųsti žinią valdžiai, kad laikas reikalauti pokyčių, Lietuvai nereikia masinės migracijos.

Politikas reikalauja, kad Lietuvoje neturi likti nusikaltimus darančių imigrantų, tam jis Seime registravo įstatymo pataisas.

„Lietuvos ateities negalima palikti darbdavių sprendimui, kiek pigesnės darbo jėgos jiems šiandien norisi. Verslas skaičiuoja savo poreikius. Valstybės pareiga – vertinti ilgalaikes pasekmes visai visuomenei: darbo užmokesčiui, lietuvių kalbos padėčiai, įtampoms visuomenėje ir šalies saugumui.

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Taip pat 13–15 val. Lukiškių aikštėje viešoji įstaiga „Sienos grupė“ organizuoja susirinkimą „Atsibusk nuo neapykantos“. Jame – tik 5 dalyviai.

Skelbiama, kad savanoriai vaišins praeivius kava ir kvies prisiminti migracijos patirtis savo šeimose: veiks stendas, jame bus galima pasižymėti, iš kur ir kur keliavo tėvai, seneliai, kiti artimieji, ieškodami darbo, saugumo, meilės, mokslo ar naujo gyvenimo.

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13–16 val. planuotas susirinkimas imigracijai palaikyti Nepriklausomybės aikštėje yra atšauktas. Apie atšaukiamą susirinkimą organizatoriai savivaldybę informavo penktadienį.

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad įtampa migracijos klausimais didėja. Vis dėlto šalies vadovas pažymi, kad valdžia su tuo turėtų kovoti tiesiogiai, o ne pasinaudodama „kiaulės galvomis ar kažkuo kitu“.

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Diskusijos dėl musulmonų bendruomenių ir galimos radikalizacijos sustiprėjo po incidentų prie Kauno mečetės. Rugsėjo 11 d. prie maldos namų susirinkusi baikerių grupė triukšmavo motociklais, garsiai leido muziką, skandavo šūkius ir demonstravo kiaulės galvą. Dėl įvykių teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą.

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Be to, kaip anksčiau skelbė naujienų portalas lrt.lt, Vilniaus centre galimai deginta musulmonų šventa knyga Koranas. Dėl šio incidento policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. 

Tuo metu Lietuvos totorių bendruomenių atstovai viešai yra kėlę klausimų dėl Kauno mečetės valdymo ir vadinamojo antrojo muftiato vaidmens. Antrojo muftiato vadovas Aleksandras Beganskas savo ruožtu yra atmetęs kaltinimus dėl bendruomenės radikalėjimo ir teigė, esą demonstracijos prie Kauno mečetės buvo nukreiptos prieš musulmonų bendruomenę. 

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Prokuratūros duomenimis, Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus R. Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu.

Pirmasis apie įtarimus R. Jakubauskui pranešė portalas tv3.lt.

Pasak prokuratūros atstovės Gintarės Vitkauskaitės-Šatkauskienės, minėtame ikiteisminiame tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys.

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JOKIOS DAUGIAU POLITIKOS
JOKIOS DAUGIAU POLITIKOS
2026-10-03 09:09
IR JOKIOS DAUGIAU MIGRACIJOS. MIGRACIJĄ Į LIETUVĄ SUSTABDYTI NEDELSIANT. VISUS MIGRANTUS DEPORTUOTI. VISAS ĮMONES IR UNIVERSITETUS, KURIE NEGALI APSIEITI BE NEGRŲ IR ARABŲ - UŽDARYTI
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PONAS PREZIDENTE
PONAS PREZIDENTE
2026-10-03 08:29
Prezidentas kalbėdamas apie gerovės Valstybę turi suprasti.
Kad šeimom reik ne išmokų, o konkurencingo atligynimo.
Migrantai numušė Lietuvių atligynimus, naudoja mūsų resursus, apie vairavimą bolt wolt užsieniečių čia apskritai atskyra tema, tiesiogine žodžio prasme sutrikdė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos eismą.
Jei norite skatinti gimstamumą deportuokit migrantus!!!!
Lietuva sunkiai išsikovojo nepriklausomybę, saugojo savo gamtą mūsų vaikams, o jūs leidžiate invaziniams atvykti ir naudotis tuom kas krauju iškovota!!!!!!!!!!!
Deportuokit migrantus!
NEBUS LIETUVIŲ, NEBUS IR LIETUVOS!!!!!!
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VIENOS MŪŠIS
VIENOS MŪŠIS
2026-10-03 09:05
Vienos mūšis įvyko 1683 metai.
Kai Jungtinės krikščionių pajėgos apgynė centrinė Europą nuo osmanų ekspansijos.
Dabar ta ekspansija vyksta migracijos būdu.
Tegul visi sumąsto kas dar nesuvokia tiesioginės migrantų grėsmės mūsų vertybėms, Valstybėj ir mūsų tapatybei.
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