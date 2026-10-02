Europa imasi priemonių dėl dyzelino kainų: Trumpas skelbia apie susitarimą

Vašingtonas spaudžia imtis veiksmų, siekdamas pažaboti kainų šuolį dėl karų Irane ir Ukrainoje.
„Europa ką tik sutiko išleisti didžiulį kiekį savo gausių dyzelino atsargų. Procesas prasidės nedelsiant“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Estijoje dyzelinas net 16 centų pigesnis nei Lietuvoje
Degalų kainos Baltijos šalių sostinėse šią besibaigiančią savaitę daugiausia judėjo į viršų, rodo naujausia degalinių tinklo „Circle K“ atlikta palyginamoji analizė.
Taline 95 markės benzino vidutinė kaina per savaitę padidėjo 3 centais, 98 markės benzino – 4 centais, o dyzelino – 1,7 cento. Rygoje ir Vilniuje vidutinės benzino kainos pakilo 2 centais. Dyzelino vidutinė kaina Vilniuje taip pat padidėjo 1 centu, tačiau Rygoje ji sumažėjo 6 centais.
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