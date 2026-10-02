Avarija Vilniuje: autobusas susidūrė su lengvuoju automobiliu

Pirminiais duomenimis, 22 val. 39 min. sankryžoje susidūrė autobusas ir lengvasis automobilis „Toyota“, skelbia naujienų portalas „Delfi“.
Prispausta moteris
Nurodoma, kad lengvajame automobilyje buvo prispausta apie 30 metų moteris.
Ji liko sąmoninga, bet sunkiai orientavosi.
Į avarijos vietą išvyko ugniagesiai, medikai ir policija.
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