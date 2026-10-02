DIENOS PJŪVIS. Aštrūs protestai dėl migrantų – Sinica ir muftijus stoja į akistatą

Apie imigracijos politiką, augančią tautinę bei religinę trintį ir skirtingas Lietuvos ateities vizijas diskutuoja Seimo narys, „Nacionalinio susivienijimo“ pirmininkas Vytautas Sinica ir Didžiausios musulmonų bendruomenės muftijus Aleksandras Beganskas.
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