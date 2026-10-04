Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Laisvalaikis gamtoje

Skelbiami gražiausi pažintiniai takai Lietuvoje: vaizdai čia gniaužia kvapą

2026-10-04 10:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-04 10:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kol ruduo dar nešykšti šiltų ir šviesių dienų, verta pasidairyti po Lietuvą, o turbūt ne vienas žino, kad tikrų grožio perlų čia tikrai galima rasti. Dalijamės su jumis gražiausių pažintinių takų Lietuvoje nuorodomis.

Buktos gamtinis-pažintinis takas (nuotr. pranešimo spaudai)
GALERIJA (10)

Kol ruduo dar nešykšti šiltų ir šviesių dienų, verta pasidairyti po Lietuvą, o turbūt ne vienas žino, kad tikrų grožio perlų čia tikrai galima rasti. Dalijamės su jumis gražiausių pažintinių takų Lietuvoje nuorodomis.

REKLAMA
1

Tai ne tik pasivaikščiojimas, bet ir galimybė pažinti Lietuvą iš labai arti, pajaučiant jos tikrąją dvasią. Būtent todėl pažintiniai takai tampa vis populiaresni tarp tiek vietinių, tiek keliautojų iš užsienio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pažintiniai takai

Gražiausi pažintiniai takai Lietuvoje

Kviečiame atrasti šiuos takus ir pasinerti į gražiausius Lietuvos gamtos kampelius, kurie palieka įspūdį ilgam.

REKLAMA
REKLAMA

Anykščių šilelio pažintinis takas ir Lajų takas

Anykščių šilelio pažintinis takas – tai viena labiausiai lankomų gamtos vietų Lietuvoje, kur susijungia miško ramybė ir modernus lankytojų potyris.

REKLAMA

Pats šilelis garsėja sena pušyne, kuris atrodo tarsi iš pasakos: aukšti, tiesūs medžiai, samanomis dengtas miško paklotas ir ypatingai švarus oras. Einant taku galima pamatyti Šventosios upės slėnį, kuris vingiuoja tarp kalvų ir sukuria įspūdingą panoramą.

Didžiausias traukos objektas – Lajų takas, leidžiantis pakilti virš medžių viršūnių ir pažvelgti į mišką iš visiškai kitos perspektyvos. Čia įrengtos apžvalgos aikštelės, informaciniai stendai, o takas pritaikytas ir šeimoms su vaikais. Tai vieta, kur gamta ir infrastruktūra susilieja itin harmoningai.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų