Prezidento patarėja: Žemaitaičio antisemitiniai pasisakymai Lietuvai garbės nedaro

„Ar užsienio vadovai teiravosi apie tai, kas vyksta Lietuvoje? Poną Žemaitaitį ir jo partiją galima nuvilti, iš užsienio partnerių nėra tokio labai didelio susidomėjimo apie jo veiklą. Kiekvienas turi savo rūpesčių, savo vidaus politiką ir, turbūt, savo rūpesčiai arčiau kūno. Tačiau tai nereiškia, kad viskas puiku“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė A. Skaisgirytė.
„Pono Žemaitaičio antisemitiniai pasisakymai, kurie vėl nuskambėjo, tikrai nedaro garbės nei tai partijai, nei Lietuvai, kurioje taip gali būti pasisakoma. Todėl prezidentas labai greitai ir aiškiai pasakė, kad ne vieta yra tokiems pasisakymams. Kitos politinės partijos irgi atitinkamai įvertins tuos antisemitinius pasisakymus“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad praėjusį penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus (LNDM) vadovas Arūnas Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“, „aušrietis“ taip pat spekuliavo neva žydiška A. Gelūno kilme.
Tiesa, po kelių valandų R. Žemaitaitis atsiprašė dėl šio „įrašo formuluočių“.
Pats A. Gelūnas jau anksčiau teigė, kad „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.
Šeštadienį policija jau pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
R. Žemaitaičio pareiškimus pasmerkė prezidentas G. Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, socialdemokratų atstovai, opozicija.
Pernai balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį Seimo rinkimuose vėl buvo išrinktas į parlamentą.
R. Žemaitaitis dabar laukia teismo nuosprendžio dėl galimų antisemitinių pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimo, jie buvo išsakyti socialiniame tinkle ir parlamente. Nuosprendis bus skelbiamas spalio 31 dieną.
