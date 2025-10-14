Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidento patarėja: galutiniai sprendimai dėl Sviatlanos Cichanouskajos apsaugos dar nepriimti

2025-10-14 08:23 / šaltinis: BNS
2025-10-14 08:23

Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad galutiniai sprendimai dėl baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos apsaugos lygio dar nėra priimti.

Asta Skaisgirytė (nuotr. Elta)

Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad galutiniai sprendimai dėl baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos apsaugos lygio dar nėra priimti.

REKLAMA
1

„Kiek suprantu, tai tarsi galutiniai sprendimai nėra Vyriausybėje priimti, dar yra diskutuojama, sprendžiama“, – Žinių radijui antradienį sakė A. Skaisgirytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jos, prezidentas Gitanas Nausėda laikosi požiūrio, kad S. Cichanouskaja turi būti toliau saugoma, o dėl apsaugos lygio ir metodų turi spręsti tarnybos.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto patarėja teigia, kad sprendimas dėl apsaugos turi būti politinis.

„Vien į technikalijas (sprendimo – BNS) negalime suvesti, bet techniškai tai turi būti teisingas, geras sprendimas“, – teigė A. Skaisgirytė.

REKLAMA

Anot jos, oficialus S. Cichanouskajos statusas Lietuvoje išlieka, ji šalyje turi svečio statusą, tebegalioja Užsienio reikalų ministerijos išduota akreditacija Baltarusių demokratinei atstovybei.

„Matyt, Vyriausybė, priimdama atitinkamus sprendimus, į šitą priežasčių kompleksą atsižvelgs“, – kalbėjo G. Nausėdos patarėja.

BNS rašė, kad Lietuva S. Cichanouskajos ir jos darbo patalpų apsaugos lygį sumažino spalį.

Pareigūnai teigia, kad vietoje Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) dabar apsaugą vykdys Lietuvos kriminalinės policijos biuras.

REKLAMA
REKLAMA

Apsaugos pokyčiai reiškia, kad S. Cichanouskajos namai ir biuras lieka saugomi, tačiau baltarusių opozicijos lyderė neteko asmeninės apsaugos Lietuvoje ir užsienyje.

Daliai politikų teigiant, kad S. Cichanouskaja gali svarstyti apie kraustymąsi į Lenkiją, A. Skaisgirytė sakė: „Ponia Cichanouskaja yra laisvas asmuo ir nėra kalėjime. Žinoma, jeigu ji norėtų, ji galėtų svarstyti kažkokius kitokius variantus, tačiau mūsų reikalas užtikrinti, kad ji Lietuvoje jaustųsi saugiai“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Palaikantieji apsaugos režimo mažinimą S. Cichanouskajai teigia, kad jis pakeistas reaguojant į grėsmės lygį ir tai susiję su techninėmis priežastimis.

Kritikai įtaria, kad sprendimas buvo politinis, pataikaujant manantiems, kad 2020 metais į Lietuvą atvykusi S. Cichanouskaja yra pernelyg sureikšminama ir jos apsaugai skiriama per daug resursų. Anot jų, tokiu sprendimu menkinamas opozicijos lyderės statusas.

Pats S. Cichanouskajos biuras teigia tęsiantis veiklą nepaisant pakeisto apsaugos režimo, bet fizinėse patalpose kol kas dirba tik dalis darbuotojų. Jie teigia po Lietuvos sprendimų sulaukę išaugusio kiekio grasinimų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų