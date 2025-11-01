 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Policija skelbia: štai kada šį mėnesį stabdys vairuotojus

2025-11-01 09:31
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 09:31

Lapkričio 1-ąją policija skelbia, kokius reidus ir kitas prevencines priemones vykdys šį mėnesį.

Reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Lapkričio 1-ąją policija skelbia, kokius reidus ir kitas prevencines priemones vykdys šį mėnesį.

0

Kaip rašoma Lietuvos policijos pranešime, prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės lapkričio mėnesį bus vykdomos magistraliniuose, krašto, rajoniniuose ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai patruliuos viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju būdu.

Lapkričio 1–3 d. – saugos diržų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų), saugos šalmų naudojimo kontrolė. Taip pat transporto priemonių vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu (naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos, ir pan.), kontrolė.

Lapkričio 5–7 d. ir 28–30 d. – pėsčiųjų, dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė. T. y., bus stebima, ar šie eismo dalyviai tamsiuoju paros metu naudoja matomumą gerinančias saugos priemones – atšvaitus, ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais, šviečiančius žibintus.

Lapkričio 9–11 d. – transporto priemonių, tarp jų ir dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.

Lapkričio 12–14 d. ir 24–26 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė.

Lapkričio 17–23 d. – krovininių automobilių ir autobusų kontrolė. Tai Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) inicijuota priemonė, kurią vykdys daugelio Europos šalių kelių policijos pajėgos.

Apskričių vyriausieji policijos komisariatai, atsižvelgdami į eismo įvykių, Kelių eismo taisyklių pažeidimų analizę, savo prižiūrimose teritorijose gali organizuoti ir kitas papildomas prevencines priemones (reidus). Pasitikrinkite eismo sąlygas https://eismoinfo.lt.

Lapkričio trečiąjį sekmadienį minima Pasaulinė diena žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti. Šiais metais – tai lapkričio 16-oji. Ši diena, paskelbta Jungtinių Tautų ir Pasaulio sveikatos organizacijų, skirta paminėti žuvusiuosius, dvasiškai ir morališkai palaikyti tuos, kurie eismo įvykiuose neteko savo artimųjų, draugų, pažįstamų.

„Šia diena norima visiems priminti, kad didžiausia vertybė – žmogaus gyvybė. Kiekvienas galime prisidėti prie saugios eismo aplinkos kūrimo ir tai padaryti nėra sunku – dalyvaudami eisme laikykimės Kelių eismo taisyklių, būkime savikritiški, atsakingi ir drausmingi“, – rašo policija.

