  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Paviešintas įtemptų motociklininko gaudynių įrašas: tik per stebuklą išvengta tragedijos

2025-08-21 10:47
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-08-21 10:47

Rugpjūčio 9-osios vakarą Vilniaus vakariniame aplinkkelyje Policijos departamento Kelių policijos valdybos pareigūnai pradėjo stabdymo ženklų nepaisiusio motociklininko gaudynes. Vairuotojui sprunkant miesto gatvėmis, o vėliau A1 keliu, jis prarado motociklo kontrolę ir įvažiavo į griovį. Šiandien policija paviešino šių gaudynių vaizdo įrašą.

0

Pareigūnai netrukus nustatė pažeidėjo tapatybę ir jis buvo sulaikytas.

Rugpjūčio 4–10 d. Lietuvos keliuose vykdydami Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuotą transporto priemonių greičio kontrolės priemonę policijos pareigūnai budėjo didesnės rizikos keliuose. Vienas iš pavojingiausių pažeidimų užfiksuotas rugpjūčio 9 d. apie 20 val. Vilniaus vakariniame aplinkkelyje, kai stabdymo ženklų nepaisęs motociklininkas bandė sprukti. Policijos departamento Kelių policijos valdybos pareigūnai stabdė motociklą su Didžiosios Britanijos numeriais. Vairuotojas iš pradžių lyg ketino sustoti, tačiau netrukus smarkiai padidino greitį ir ėmė sprukti.

Policijos ekipažas nedelsdamas pradėjo persekiojimą. Įjungę švyturėlius, specialiuosius garso signalus ir per garsiakalbį ragindami sustoti, pareigūnai motociklą lydėjo per Vilniaus miesto Oslo, Gariūnų gatves, kol šis pasuko į A1 kelią Kauno kryptimi. Net ir čia vairuotojas nepakluso pareigūnui,   mojančiam skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties.

Pareigūnai nuolat stebėjo situaciją. Bėglys 67-ajame A1 kelio kilometre nebesuvaldė savo transporto priemonės ir nuvažiavo į pakelės griovį. Buvo iškviesti kinologai ir drono operatoriai, nes vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino.

Atlikus tyrimą nustatyta, kad motociklą vairavo asmuo, neturintis teisės vairuoti. Jis iškviestas apklausai, jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas, o byla perduota nagrinėti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo skyriui. Vairuotojas paaiškino, jog spruko tik dėl to, kad neturi teisės vairuoti, ir gailisi savo veiksmų.

Policija primena, kad tokie neatsakingi poelgiai kelia grėsmę ne tik pačiam vairuotojui, bet ir kitiems eismo dalyviams. Šįkart nelaimės pavyko išvengti tik dėl pareigūnų budrumo ir sumanumo.

