Nuo kitų metų – pokyčiai dėl patekimo pas gydytojus: pas kardiologą pateksite greičiau

Pasak Santaros klinikų Komunikacijos tarnybos, labai didelis kardiologų poreikis atsiranda, nes tai širdies ir kraujagyslių ligos yra vienos iš dažniausių. Santaros klinikos turi ganėtinai kardiologų-specialistų, tačiau tai nesumažina laukiančiųjų pacientų skaičiau dėl kelių pagrindinių priežasčių.

„Eilės konsultacijoms stebimos daugelyje III lygio gydymo paslaugas teikiančiose įstaigose. Teikiamų paslaugų apimtį valstybė nustato sudarydama sutartis tarp sveikatos priežiūros įstaigų ir ligonių kasų.

Santaros klinikos kiekvienais metais viršija pasirašytą sutartį suteikdamos daugiau paslaugų, tačiau ne visos viršsutartinės paslaugos yra apmokamos, todėl reikalingi tvarūs ilgalaikiai sprendimai dėl viršsutartinių paslaugų apmokėjimo – tai leistų planuoti ir suteikti daugiau paslaugų pacientams. Širdies ir kraujagyslių ligos yra viena dažniausių sveikatos problemų Lietuvoje (tokia pat tendencija ir kitose pasaulio šalyse), todėl poreikis gydytojų kardiologų konsultacijoms – labai didelis.

Santaros klinikos turi pakankamai specialistų įvykdyti valstybės užsakymą ambulatorinėms paslaugoms – kasmet vykdomas sutartyje su Teritorine ligonių kasa numatytas planas ir jis dar kiek viršijamas. Paskutiniais metais įvyko tam tikrų paslaugų apmokėjimų pokyčių, tačiau jų nepakanka patenkinti paslaugos laukiančių pacientų poreikių.

Laukiančiųjų eiles konsultacijoms formuoja pacientų pasirinkimas konsultuotis tokiose III lygio paslaugas teikiančiose įstaigose kaip Santaros klinikos, todėl eilės jose susiformuoja dėl per mažo ir poreikio neatspindinčio valstybės užsakymo“, – diktavo Santaros klinikų Komunikacijos tarnyba.

Priežastys, dėl kurių eilės pas kardiologus, yra tokios didelės

Pagrindinės ilgesnių eilių priežastys, anot Santaros klinikų atstovų, yra šios:

Padidėjusios diagnostikos galimybės: šiuolaikinė medicina siūlo daugiau ištyrimo galimybių, kurios leidžia tiksliau nustatyti paciento būklę, tačiau tai reikalauja daugiau laiko ir resursų.

Didelis pacientų srautas iš visos Lietuvos: daugelis pacientų renkasi Santaros klinikas dėl mūsų specialistų kompetencijos, net kai jų sveikatos problemas būtų galima spręsti kitose gydymo įstaigose.

Pacientų registravimo tvarka: pagal dabartinę tvarką pacientai gali registruotis į norimą gydymo įstaigą, net jei jų problema nebūtinai reikalauja trečio lygio specializuotų paslaugų. Tai lemia nekontroliuojamai didelį pacientų srautą.

Stengiamasi padaryti viską kuo geriau

Kaip sakė Santaros klinikos Komunikacijos tarnyba, nepaisant susidariusių iššūkių, jų specialistai deda visas pastangas, kad kuo efektyviau atlieptų pacientų poreikius ir užtikrintų aukščiausios kokybės sveikatos priežiūrą. Nuolat stengiamės optimizuoti procesus ir kuo greičiau suteikti pagalbą tiems, kam jos labiausiai reikia.

Ministerijos statistika rodo, kiek Lietuvoje vidutiniškai žmonių apsilanko pas kardiologus

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Komunikacijos skyriaus patarėjas Julijanas Gališanskis pasidalino statistiniais duomenimis, kuriais apskaičiuota, kiek pacientų Lietuvoje apsilankė pas kardiologus.

„Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, eilės planinei pagalbai egzistuoja, jos dažnai priklauso nuo konkrečių gydymo įstaigų ar gydytojų populiarumo, įstaigos pajėgumo suteikti mažesnį ar didesnį kiekį paslaugų, jų organizacinių ir administracinių sprendimų. Pačios gydymo įstaigos kaip ilgų eilių priežastis dažnai įvardija gydytojų nedarbingumą, kvalifikacijos kėlimą, specialistų trūkumą ar atostogas.

Eilių pas gydytojus stebėjimui yra sukurta eilių švieslentė: Švieslentė. Pacientų eilės – Oficialios statistikos portalas. Šios dienos švieslentės duomenimis, per pastaruosius tris mėnesius pas gydytoją kardiologą 62,7 proc. pacientų pateko per 30 dienų, 19,1 proc. – per 31-60 dienų, o 18,2 proc. pacientų turėjo laukti vizito daugiau nei 60 dienų“, – teigė J. Gališanskis.

Vertingi patarimai iš SAM, kad greičiau sulauktumėte savo vizito

SAM pasidalino vertingais patarimais, kurie padėtų išlikti pacientams budriems ir sulaukti savo vizitų greičiau.

„Pacientams, kurie norėtų paslaugas gauti greičiau, primename, kad kreipdamiesi dėl planinės pagalbos ir turėdami siuntimą jie gali patys laisvai pasirinkti sutartį su teritorine ligonių kasa (TLK) sudariusią gydymo įstaigą – tiek viešąją, tiek privačią, kurioje jie gali gauti reikalingą paslaugą be papildomo mokesčio. Naudojantis šia galimybe gydymo įstaigų pasirinkimas tampa platesnis.

Išduodant siuntimą pas gydytoją specialistą, pacientui turi būti pasiūlytos bent 3 gydymo įstaigos, kuriose teikiamos pacientui reikiamos paslaugos.

Užsiregistruoti paslaugoms pacientai gali per išankstinės pacientų registracijos (IPR) sistemą, per gydymo įstaigų registracijos sistemas, telefonu arba atvykę į įstaigą.

Rekomenduojame pacientams aktyviau naudotis IPR sistema, kurioje galima matyti realų gydytojų užimtumą įvairiose sistemą naudojančiose įstaigose ir užsiregistruoti ten, kur pas gydytoją galima patekti greičiau. IPR sistemoje iki einamojo mėnesio 25 dienos skelbiami kito mėnesio paslaugų teikimo grafikai, o suplanuoti apsilankymai gali būti atšaukti, todėl iškart neradus tinkamo laiko, pravartu mėginti registruotis ir kitą dieną“, – rašė J. Gališanskis.

Egzistuoja galimybė tiesiogiai susikontaktuoti su poliklinika

Anot SAM, jei nepavyko rasti reikiamos gydymo įstaigos IPR sistemoje, galima tiesiogiai susisiekti su poliklinika ar medicinos centru, sudariusiu sutartį su ligonių kasa dėl reikiamų paslaugų. Sužinoti, kur gali būti teikiamos reikalingos paslauga, galima Valstybinės ligonių kasos interneto svetainės skiltyje „Sveikatos priežiūros įstaigos ir paslaugos visoje Lietuvoje“.

Tame portale yra pateikiama informacija apie visas gydymo įstaigas, turinčias sutartis su TLK, teigė J. Gališanskis. Pasirinkus ar įvedus norimą paslaugą ir miestą, parodomas išsamus sutartį dėl ieškomos paslaugos turinčių gydymo įstaigų toje vietovėje sąrašas, iš kurio galima rinktis sau priimtiniausias.

SAM pareiškė, jog, bet kuriuo atveju, asmenys, kurie atvyksta į gydymo įstaigą (skubiai/neskubiai), jų kreipimąsi privalo registruoti.

„Jei vis dėlto norima gydymo įstaiga neturi galimybės paskirti paslaugos suteikimo datos ir laiko (pvz., nepaskelbti paslaugų teikimo grafikai), ji turi pasiūlyti pacientą registruoti į laukiančiųjų sąrašą. Jei pacientas sutinka, atsiradus laisvam priėmimo laikui gydymo įstaiga į sąrašą įtrauktam žmogui automatiškai paskiria paslaugos gavimo datą ir laiką pagal jo kreipimosi eilę ir apie tai praneša. Bet kokiu atveju, visus pacientus, kurie kreipiasi telefonu ar asmeniškai atvykę, gydymo įstaiga privalo registruoti jų kreipimosi momentu.

Gydymo įstaigos taip pat gali sudaryti galimybę pacientui pačiam įsirašyti į laukimo eilę ambulatorinėms paslaugoms, jei registravimosi metu jau nebebus laisvų laikų. Laukimo eilėje esantys pacientai galės gauti paslaugą, kai tik tokia galimybė atsiras (dėl atsisakytos konsultacijos ar atsiradusių papildomų paslaugos laikų)“, – informavo žmones J. Gališanskis.

Priminimas: jei staiga negalite atvykti, būtinai atšaukite savo vizitą

SAM pabrėžė, kaip yra svarbu, jog pacientai, kurie dėl tam tikrų aplinkybių negalėjo apsilankyti pas kardiologą ar bet kokį kitą daktarą, tegul nepamiršta atšaukti vizito. Tokiu atveju kitas žmogus, kuris ilgai ir su nekantrumu laukė savo eilės, gali „užlįsti“ ir pas daktarą patekti anksčiau.

„Taip pat svarbu priminti pacientams, kad susidarius aplinkybėms, kai jie negali atvykti paskirtu laiku, jie būtinai informuotų gydymo įstaigą ir atšauktų savo registracijos laiką, nes tuo atsilaisvinusiu laiku galėtų būti priimamas kitas pacientas.

Siekiant mažinti situacijų, kai dėl pasibaigusio galioti siuntimo pacientai priversti vėl kreiptis į šeimos gydytoją, pernai siuntimo galiojimas buvo prailgintas nuo 60 iki 180 dienų (išskyrus fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas, kurioms paliktas 60 dienų terminas). Per šį laiką privalu ne atvykti vizito, o užsiregistruoti pas gydytoją“, – akcentavo SAM Komunikacijos skyriaus patarėjas.

Ministerija imasi veiksmų, kad situacija pagerėtų

Anot J. Gališanskio, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir kitos atsakingos institucijos imasi kompleksinių priemonių, kad eilės pas gydytojus mažėtų: mažinama gydytojų administracinė našta, perskirstomos specialistų funkcijos, tobulinama IPR informacinė sistema, ir kt.

Ypatingas dėmesys skiriamas žmogiškųjų išteklių planavimui, skatinant gydytojus rinktis darbą regionuose ir didinant valstybės finansuojamų vietų skaičių tose studijų kryptyse, kurių specialistų labiausiai trūksta Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, pasak SAM atstovo.

Svarbu užtikrinti gerą aplinką gydytojams

Tam, kad būtų užtikrintos apskritai kuo geresnės sąlygos sveikatos priežiūroje, reikia nepamiršti suteikti galimybių gydytojams save ir toliau lavinti, ir palaikyti teigiamą atmosferą medikų bendruomenėje.

„Sveikatos priežiūros įstaigos administracija taip pat turi ieškoti sprendimų bei žmogiškųjų išteklių, kad reikiamos paslaugos pacientams būtų suteiktos greičiau. SAM bendradarbiauja su gydymo įstaigomis ir medikų bendruomene ir bendromis pastangomis siekia gerinti darbo sąlygas sveikatos priežiūros specialistams, kurti patrauklią darbo aplinką.

Ministerija nuolat akcentuoja, jog siekiant pritraukti, įgalinti ir išlaikyti sveikatos priežiūros specialistus, svarbu taikyti kompleksines skatinamąsias priemones, kurti palankų psichoemocinį klimatą, organizacinę kultūrą, suteikti profesinio tobulėjimo galimybes, įtraukti į sprendimų priėmimą, užtikrinti savęs realizaciją, padėti sėkmingai integruotis į regioną, visuomenę, kolektyvą bei taikyti kitas pinigines (studijų kainos apmokėjimą, apgyvendinimo, transporto finansavimą ir kt.) ir nepinigines skatinamąsias priemones“, – parašė J. Gališanskis.

Pokyčiai: iki 2030 m. skiriama beveik milijardinė suma

Pasak SAM, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas – tai šiuo metu vykdomos sveikatos priežiūros įstaigų reformos prioritetai. Pokyčiams sveikatos sektoriuje įgyvendinti iki 2030 metų suplanuotos 965 mln. eurų investicijos, kurios bus skirtos infrastruktūros gerinimui, šiuolaikiškai medicinos įrangai, sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų stiprinimui ir jų pritraukimui į regionus, šiuolaikiškų vadybos modelių diegimui ir kitoms priemonėms, kurios prisidės prie geresnio paslaugų prieinamumo ir kokybės.