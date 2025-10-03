(Ne)blaivus? Jansono kalba atsiimant apdovanojimą pribloškė: po atsakymo – dar daugiau klausimų

Ketvirtadienio vakarą naujienų portalas „Delfi“ surengė „Lietuvos įtakingiausiųjų“ apdovanojimus, kur įtakingiausio Lietuvos politiko nominaciją laimėjo šalies prezidentas G. Nausėda.
Tiesa, pats prezidentas apdovanojimuose nedalyvavo, tad atsiimti jam skirtą statulėlę atvyko vyriausiasis prezidento patarėjas F. Jansonas.
Apie tai socialiniuose tinkluose pasidalino ir įtakingiausio visuomenininko apdovanojimą laimėjęs Andrius Tapinas.
„Mano kalba visiškai neprilygo Nausėdos vyr. patarėjo Jansono benefisui. Tiesioginiame eteryje valstybės vadovo vardu atsiimti apdovanojimą būnant tokios būklės, kad nebegali apversti liežuvio yra vienas stipriausių mano matytų performansų“, – viename savo įrašų rašė A. Tapinas.
Vėliau visuomenininkas pasidalino ir akimirka, kai prezidento vyriausiasis patarėjas užlipa atsiimti apdovanojimo.
„Publika salėje – premjerė, partijų pirmininkai, žymiausi visuomenininkai, menininkai, sportininkai, verslininkai ir tarnautojai.
Gitanas Nausėda yra išrenkamas Įtakingiausiu Lietuvos politiku. Ir valstybės vadovo vardu - pabrėžiu, Lietuvos Respublikos Prezidento vardu - atsiimti apdovanojimo į sceną lipa jo vyr. patarėjas Frederikas Jansonas. O toliau jau palieku žiūrėti jums“, – pasakojo A. Tapinas.
Po įrašu A. Tapinas taip pat pridėjo, kad po F. Jansono kalbos šis neva bandė praeiti pro stiklinę sieną.
„Žiūrint atrodė gataveckas. Dar teko garbė pažiūrėti antrą dalį, kai po visko Prezidento dešinioji ranka du kartus bandė išeiti pro stiklinę sieną, gal dar būtų bandęs, bet jau padėjo išeiti pro duris“, – dalinosi visuomenininkas.
Paties Jansono atsakymas: tai nebuvo geriausia mano kalba
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su prezidentūra, buvo gautas paties F. Jansono komentaras apie kilusią situaciją apdovanojimų metu. Prezidento patarėjas teigė, kad tai nebuvo jo geriausia kalba.
„Pripažįstu, tai nebuvo geriausia mano gyvenime pasakyta kalba. Nuovargis ir asmeninės savijautos neįsivertinimas sutikus dalyvauti renginyje buvo mano klaida. Tačiau viešai aptarinėti asmeninius dalykus neturiu nei pareigos, nei noro“, – rašoma prezidentūros atsiųstame F. Jansono komentare.
Sureagavo ir buvęs kultūros ministras
Buvęs kultūros ministras Simonas Kairys socialiniuose tinkluose taip pat pasisakė apie F. Jansono kalbą, teigdamas, kad tai „nėra normalu“.
„Girtam lipt ant scenos atsiimti apdovanojimą, kuris skirtas prezidentui, nėra normalu. Lauksime prezidento žodžio, kaip įvertins šį įvykį.
Jei Žemaitaičio ministras nesugeba atsakyt į klausimą, kam priklauso Krymas - nėra normalu.
Simboliška, prezidentas vakar gavo įtakingiausio šalies politiko apdovanojimą. Bet ta įtaka rūpinasi įpiešęs patarėjas ir Žemaitaičio ministro klausimo išsprendimui prezidentas įtakos neturi. Tai nėra normalu“, – feisbuke rašė S. Kairys
