Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
32
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

(Ne)blaivus? Jansono kalba atsiimant apdovanojimą pribloškė: po atsakymo – dar daugiau klausimų

2025-10-03 11:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-03 11:04

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas ketvirtadienio vakarą atsidūrė dėmesio centre, kai, atsiimdamas prezidentui skirtą apdovanojimą, pasakė įsimintiną padėkos kalbą. Visuomenininkas Andrius Tapinas tai pavadino „vienu stipriausių performansų“ ir pasidalijo daugiau detalių apie to vakaro įvykius.

Frederikas Jansonas Matas Baranauskas/Fotodiena

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas ketvirtadienio vakarą atsidūrė dėmesio centre, kai, atsiimdamas prezidentui skirtą apdovanojimą, pasakė įsimintiną padėkos kalbą. Visuomenininkas Andrius Tapinas tai pavadino „vienu stipriausių performansų“ ir pasidalijo daugiau detalių apie to vakaro įvykius.

REKLAMA
32

Ketvirtadienio vakarą naujienų portalas „Delfi“ surengė „Lietuvos įtakingiausiųjų“ apdovanojimus, kur įtakingiausio Lietuvos politiko nominaciją laimėjo šalies prezidentas G. Nausėda. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, pats prezidentas apdovanojimuose nedalyvavo, tad atsiimti jam skirtą statulėlę atvyko vyriausiasis prezidento patarėjas F. Jansonas.

REKLAMA
REKLAMA

Apie tai socialiniuose tinkluose pasidalino ir įtakingiausio visuomenininko apdovanojimą laimėjęs Andrius Tapinas.

REKLAMA

„Mano kalba visiškai neprilygo Nausėdos vyr. patarėjo Jansono benefisui. Tiesioginiame eteryje valstybės vadovo vardu atsiimti apdovanojimą būnant tokios būklės, kad nebegali apversti liežuvio yra vienas stipriausių mano matytų performansų“, – viename savo įrašų rašė A. Tapinas. 

Vėliau visuomenininkas pasidalino ir akimirka, kai prezidento vyriausiasis patarėjas užlipa atsiimti apdovanojimo. 

REKLAMA
REKLAMA

„Publika salėje – premjerė, partijų pirmininkai, žymiausi visuomenininkai, menininkai, sportininkai, verslininkai ir tarnautojai.

Gitanas Nausėda yra išrenkamas Įtakingiausiu Lietuvos politiku. Ir valstybės vadovo vardu - pabrėžiu, Lietuvos Respublikos Prezidento vardu - atsiimti apdovanojimo į sceną lipa jo vyr. patarėjas Frederikas Jansonas. O toliau jau palieku žiūrėti jums“, – pasakojo A. Tapinas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po įrašu A. Tapinas taip pat pridėjo, kad po F. Jansono kalbos šis neva bandė praeiti pro stiklinę sieną.

„Žiūrint atrodė gataveckas. Dar teko garbė pažiūrėti antrą dalį, kai po visko Prezidento dešinioji ranka du kartus bandė išeiti pro stiklinę sieną, gal dar būtų bandęs, bet jau padėjo išeiti pro duris“, – dalinosi visuomenininkas.

REKLAMA

Paties Jansono atsakymas: tai nebuvo geriausia mano kalba

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su prezidentūra, buvo gautas paties F. Jansono komentaras apie kilusią situaciją apdovanojimų metu. Prezidento patarėjas teigė, kad tai nebuvo jo geriausia kalba.

„Pripažįstu, tai nebuvo geriausia mano gyvenime pasakyta kalba. Nuovargis ir asmeninės savijautos neįsivertinimas sutikus dalyvauti renginyje buvo mano klaida. Tačiau viešai aptarinėti asmeninius dalykus neturiu nei pareigos, nei noro“, – rašoma prezidentūros atsiųstame F. Jansono komentare. 

REKLAMA

Sureagavo ir buvęs kultūros ministras

Buvęs kultūros ministras Simonas Kairys socialiniuose tinkluose taip pat pasisakė apie F. Jansono kalbą, teigdamas, kad tai „nėra normalu“.

„Girtam lipt ant scenos atsiimti apdovanojimą, kuris skirtas prezidentui, nėra normalu. Lauksime prezidento žodžio, kaip įvertins šį įvykį.

Jei Žemaitaičio ministras nesugeba atsakyt į klausimą, kam priklauso Krymas - nėra normalu.

Simboliška, prezidentas vakar gavo įtakingiausio šalies politiko apdovanojimą. Bet ta įtaka rūpinasi įpiešęs patarėjas ir Žemaitaičio ministro klausimo išsprendimui prezidentas įtakos neturi. Tai nėra normalu“, – feisbuke rašė S. Kairys 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Bruknė
Bruknė
2025-10-03 11:15
Tapinas matyt ruošia dirvą keisti darbą į Kakadu reporterį. Nepasirodė man Jansonas neblaivus. Bet aš ne specialistė. Paklauskit Adomėno, Bruverio, Urbonaitės.
Atsakyti
C2H5OH
C2H5OH
2025-10-03 11:19
Matyt, su Urbonaite labai sušalo ..
Atsakyti
Gal sirgo?
Gal sirgo?
2025-10-03 11:22
O gal žmogus susirgo, turėjo temperatūros? Juk su alkotesteriu blaivumas nematuotas, tai kam čia rašinėti , nežinant priežasčių?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (32)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų