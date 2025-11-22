Nausėda: jokie taikos planai negali būti paremti siūlymais Ukrainai kapituliuoti

Tą šalies vadovas pareiškė šeštadienį po konferencinio pokalbio su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8) vadovais.
„Ukrainos nepriklausomybė, suverenitetas ir teritorinis vientisumas yra neliečiami. Ukrainai turi būti užtikrinta teisė pačiai rinktis savo saugumo sąjungas, o visi karo nusikaltėliai turi būti patraukti atsakomybėn“, – Prezidentūros išplatintame pranešime cituojamas G. Nausėda.
Lyderiai aptarė padėtį fronte, JAV siūlomą 28 punktų taikos planą ir tolesnį tarptautinės paramos Ukrainai bei jos derybinių pozicijų stiprinimą.
Šalies vadovas pabrėžė, kad bet koks taikos planas turi atitikti tarptautinės teisės principus, numatyti besąlygišką ugnies nutraukimą, sustiprinti Ukrainos pozicijas politinėje, karinėje ir ekonominėje srityse bei įtraukti Ukrainą ir Europos valstybes į sprendimus dėl būsimos Europos saugumo architektūros.
Prezidentūros teigimu, NB8 lyderiai išreiškė solidarumą su Ukrainos Prezidentu V. Zelenskiu ir vieningą paramą Ukrainai.
„Turime išlikti vieningi ir stiprinti Ukrainos derybines pozicijas tiek agresijos akivaizdoje, tiek ieškant sprendimų dėl teisingos ir ilgalaikės taikos“, – pabrėžė G. Nausėda.
Siekdamas užbaigti karą Ukrainoje, Vašingtonas parengė 28 punktų taikos planą, pagal kurį Kyjivas turėtų atiduoti Kremliui savo teritorijų, sumažinti savo kariuomenę ir pažadėti niekada nestoti į NATO.
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis atmeta tokį pasiūlymą, nes jis užbaigtų karą palankiomis Maskvai sąlygomis. Be to, ukrainiečių lyderis pripažįsta, kad taip rizikuoja prarasti Vašingtoną kaip sąjungininką, tačiau sako negalįs išduoti Ukrainos.
Tuo metu didžiųjų Europos šalių lyderiai komentuodami JAV taikos planą tvirtina, jog bet kokiam susitarimui, turinčiam įtakos ES ir NATO, reikia Europos partnerių patvirtinimo arba sąjungininkų konsensuso.
