TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda dalyvaus nuotoliniame „Norinčiųjų koalicijos“ susitikime

2025-10-24 06:16 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 06:16

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį dalyvaus Jungtinės Karalystės (JK) ir Prancūzijos inicijuojamame „Norinčiųjų koalicijos" nuotoliniame susitikime.

Gitanas Nausėda BNS Foto

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį dalyvaus Jungtinės Karalystės (JK) ir Prancūzijos inicijuojamame „Norinčiųjų koalicijos“ nuotoliniame susitikime.

2

Apie tai pranešė Prezidentūra.

Teigiama, kad susitikime bus aptariami tolesnės paramos Ukrainai prioritetai.

„Norinčiųjų koalicijai“ vadovauja JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. NATO generalinis sekretorius Markas Rutte paprastai taip pat dalyvauja tokiuose pagrindinių Ukrainos rėmėjų susitikimuose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

fu
fu
2025-10-24 07:01
Išsaugotą antrąjį Teismų tarybos posėdžio įrašą, kuriame V. Greičius su VSD pažyma supažindina visus Teismų tarybos narius – ir prezidentui vėliau jį apšmeižusius aukštus teisėjus, ir prezidentui melavusį patarėją H. Šinkūną, Nacionalinė teismų administracija išsiuntinėjo nacionalinei Lietuvos žiniasklaidai. Paskelbė posėdžio įrašą tuomet vienintelė visuomeninė Lietuvos televizija. Pagarba jai.
Netrukus prezidento patarėjas H. Šinkūnas tyliai, be jokių komentarų atsistatydino.
Bet apšmeižto Teismų tarybos ir Aukščiausiojo Teismo pirmininko V. Greičiaus niekas iki šiol neatsiprašė.
Metai bėga. Žmonės auga, keičiasi. Greičiausiai pasikeitė ir teisininkas Haroldas Šinkūnas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
