Ministerija skirs 38 mln. eurų regionų profesinėms mokykloms

„Šios investicijos leis Lietuvos profesinėms mokykloms įsigyti trūkstamos įrangos ir priemonių – projektai orientuoti į konkrečius profesinių mokyklų poreikius“, – pranešime sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Investicijos bus skirtos Marijampolės, Alytaus ir Klaipėdos profesinio rengimo centrams.
Pasak ministerijos, Marijampolėje bus modernizuojamos programos ir įsigyjama naujų mokymo priemonių ir įrangos, Alytuje ketinama įsigyti robotizuotą platformą ir atnaujinti mokymo programoms skirtą įrangą, o Klaipėdoje – investuojama į jūreivių rengimo programai reikalingą infrastruktūrą: radarus, krovinių tvarkymo, krano, variklio simuliatorius ir kt.
Atnaujinimai numatyti iš viso 29 šalies savivaldybėse.
