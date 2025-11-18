 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministerija skirs 38 mln. eurų regionų profesinėms mokykloms

2025-11-18 08:54 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 08:54

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMS) kitąmet 36 regioninėse profesinėse mokyklose pradės įrangos atnaujinimo projektus. Tam iš viso bus skirta 38 mln. eurų. Atnaujinta įranga mokiniams bus prieinama jau kitais mokslo metais.

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMS) kitąmet 36 regioninėse profesinėse mokyklose pradės įrangos atnaujinimo projektus. Tam iš viso bus skirta 38 mln. eurų. Atnaujinta įranga mokiniams bus prieinama jau kitais mokslo metais.

REKLAMA
1

„Šios investicijos leis Lietuvos profesinėms mokykloms įsigyti trūkstamos įrangos ir priemonių – projektai orientuoti į konkrečius profesinių mokyklų poreikius“, – pranešime sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Investicijos bus skirtos Marijampolės, Alytaus ir Klaipėdos profesinio rengimo centrams.

Pasak ministerijos, Marijampolėje bus modernizuojamos programos ir įsigyjama naujų mokymo priemonių ir įrangos, Alytuje ketinama įsigyti robotizuotą platformą ir atnaujinti mokymo programoms skirtą įrangą, o Klaipėdoje – investuojama į jūreivių rengimo programai reikalingą infrastruktūrą: radarus, krovinių tvarkymo, krano, variklio simuliatorius ir kt.

Atnaujinimai numatyti iš viso 29 šalies savivaldybėse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų