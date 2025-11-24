Mažiau nei 100 eurų už arą: kaip Šarūnas Matijošaitis tapo stambiu žemvaldžiu

Vertingus sklypus Kauno Vičiūnų mikrorajone, Molėtų, Šilutės bei Ignalinos rajonuose Š. Matijošaitis įgijo iš tyrime „ponia A“ vadinamos senjorės, jos brolio ir sesers pasinaudodamas sovietmečiu iš gyventojų nusavinto turto atkūrimo tvarka.
Pasak žurnalistų, pagyvenę asmenys teisę didelę dalį jų tėvui priklausiusios žemės Kaune atgavo padedant su „Vičiūnų grupe“ susijusiai teisininkei, o procesas paspartėjo 2015 metais meru tapus V. Matijošaičiui.
Skelbiama, kad Matijošaičių šeima įsigijo visus 2015–2020 metais „poniai A“ ir jos giminėms Kaune suformuotus sklypus. Jie Š. Matijošaičiui dažnai buvo parduodami praėjus keliems mėnesiams po nuosavybės atkūrimo.
Supirkimo kaina – nuo mažiau nei 100 eurų
Pasak tyrimo, sklypų supirkimo kaina svyravo nuo mažiau nei 100 iki 1,2 tūkst. eurų už arą, tuo metu portalo „Aruodas“ vadovo Artūro Mizero teigimu, tuomet jo kaina rinkoje siekė 9–13 tūkst. eurų.
Be to, nustatyta, kad trumpiau nei po metų žemės paskirtis būdavo keičiama į gyvenamąją, o tai leido turtą realizuoti kur kas brangiau.
Anot tyrimo, „ponia A“ už maždaug 11,5 tūkst. eurų Š. Matijošaičiui taip pat perleido 15 hektarų jai grąžintos žemės Molėtų rajone, iš jos verslininkas jau uždirbo beveik 150 tūkst. eurų. Dar dešimties arų sklypą Svencelėje Š. Matijošaitis iš senjorės gavo dovanų. Ši žemė ribojasi su verslininko sklypu, kur dabar veikia kempingas.
Pasak tyrimo autorių, dalis iš senjorės supirktos žemės dar pardavinėjama.
„Ponia A“ šiuo metu neatlygintinai gyvena buvusiame jos tėvo name, kuris parduotas Š. Matijošaičiui. Ji žurnalistams situaciją komentuoti atsisakė.
Savo ruožtu Š. Matijošaitis teigė, jog moteris pati nusprendė, kad jam parduos žemes bei pati pasiūlė tokias kainas. Jis tvirtino, kad senjorei ir jos šeimai mokėjo daugiau nei siūlė Nacionalinė žemės tarnyba. V. Matijošaitis aiškino „ponią A“ pažįstantis ilgai bei tikino, kad „vičiūniškiai vienas kitu pasitiki“.
„Kas vyksta Kaune“ duomenimis, Š. Matijošaitis panašiais būdais žemes supirkinėjo ir iš kitų senyvo amžiaus asmenų, atgavusių teisę į nusavintą žemę Kaune.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!