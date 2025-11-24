 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mažiau nei 100 eurų už arą: kaip Šarūnas Matijošaitis tapo stambiu žemvaldžiu

2025-11-24 20:08 / šaltinis: BNS
2025-11-24 20:08

Kauno mero Visvaldo Matijošaičio sūnus, miesto tarybos narys ir „Vičiūnų grupės“ valdybos pirmininkas Šarūnas Matijošaitis už gerokai mažesnę nei rinkos kaina iš pagyvenusių kauniečių supirko arba gavo dovanų dešimtis hektarų žemės, kurią vėliau pardavė brangiau, rodo žurnalistinių tyrimų centro „Siena“, portalo „Kas vyksta Kaune“ bei „Laisvės TV“ tyrimas.

Šarūnas Matijošaitis

Kauno mero Visvaldo Matijošaičio sūnus, miesto tarybos narys ir „Vičiūnų grupės" valdybos pirmininkas Šarūnas Matijošaitis už gerokai mažesnę nei rinkos kaina iš pagyvenusių kauniečių supirko arba gavo dovanų dešimtis hektarų žemės, kurią vėliau pardavė brangiau, rodo žurnalistinių tyrimų centro „Siena", portalo „Kas vyksta Kaune" bei „Laisvės TV" tyrimas.

REKLAMA
5

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vertingus sklypus Kauno Vičiūnų mikrorajone, Molėtų, Šilutės bei Ignalinos rajonuose Š. Matijošaitis įgijo iš tyrime „ponia A“ vadinamos senjorės, jos brolio ir sesers pasinaudodamas sovietmečiu iš gyventojų nusavinto turto atkūrimo tvarka.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak žurnalistų, pagyvenę asmenys teisę didelę dalį jų tėvui priklausiusios žemės Kaune atgavo padedant su „Vičiūnų grupe“ susijusiai teisininkei, o procesas paspartėjo 2015 metais meru tapus V. Matijošaičiui.

REKLAMA

Skelbiama, kad Matijošaičių šeima įsigijo visus 2015–2020 metais „poniai A“ ir jos giminėms Kaune suformuotus sklypus. Jie Š. Matijošaičiui dažnai buvo parduodami praėjus keliems mėnesiams po nuosavybės atkūrimo.

Supirkimo kaina – nuo mažiau nei 100 eurų

Pasak tyrimo, sklypų supirkimo kaina svyravo nuo mažiau nei 100 iki 1,2 tūkst. eurų už arą, tuo metu portalo „Aruodas“ vadovo Artūro Mizero teigimu, tuomet jo kaina rinkoje siekė 9–13 tūkst. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, nustatyta, kad trumpiau nei po metų žemės paskirtis būdavo keičiama į gyvenamąją, o tai leido turtą realizuoti kur kas brangiau.

Anot tyrimo, „ponia A“ už maždaug 11,5 tūkst. eurų Š. Matijošaičiui taip pat perleido 15 hektarų jai grąžintos žemės Molėtų rajone, iš jos verslininkas jau uždirbo beveik 150 tūkst. eurų. Dar dešimties arų sklypą Svencelėje Š. Matijošaitis iš senjorės gavo dovanų. Ši žemė ribojasi su verslininko sklypu, kur dabar veikia kempingas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak tyrimo autorių, dalis iš senjorės supirktos žemės dar pardavinėjama.

„Ponia A“ šiuo metu neatlygintinai gyvena buvusiame jos tėvo name, kuris parduotas Š. Matijošaičiui. Ji žurnalistams situaciją komentuoti atsisakė.

Savo ruožtu Š. Matijošaitis teigė, jog moteris pati nusprendė, kad jam parduos žemes bei pati pasiūlė tokias kainas. Jis tvirtino, kad senjorei ir jos šeimai mokėjo daugiau nei siūlė Nacionalinė žemės tarnyba. V. Matijošaitis aiškino „ponią A“ pažįstantis ilgai bei tikino, kad „vičiūniškiai vienas kitu pasitiki“.

„Kas vyksta Kaune“ duomenimis, Š. Matijošaitis panašiais būdais žemes supirkinėjo ir iš kitų senyvo amžiaus asmenų, atgavusių teisę į nusavintą žemę Kaune. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
