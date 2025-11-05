„Vičiūnų grupės“ valdybai vadovauja Šarūnas Matijošaitis

Valdyba spalio 13 dieną jos pirmininku išrinko įmonės direktorių Šarūną Matijošaitį.
Ketverių metų kadencijai suformuotoje „Vičiūnų grupės“ valdyboje dirbs L. Skierus, Tomas Skierus, Šarūnas ir Dainius Matijošaičiai – tokios pat sudėties buvo ir „VG Holding“ valdyba.
Kaip BNS paaiškino „Vičiūnų grupės“ atstovė Vilma Veverskė, anksčiau „Vičiūnų grupę“ valdė „VG Holding“ valdyba, tačiau pastarajai skylant į dvi įmones – „LS investicijos“ ir „VM investicijos“ – grupę valdys tiesioginė valdyba.
2019 metų pavasarį „Vičiūnų grupės“ valdyba buvo panaikinta, 2015 metais joje buvo devyni nariai, rodo Registrų centro duomenys.
V. Matijošaitis ir L. Skierus valdo po 50 proc. „VG Holding“ akcijų.