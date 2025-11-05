 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Vičiūnų grupės“ valdybai vadovauja Šarūnas Matijošaitis

2025-11-05 07:22 / šaltinis: BNS
2025-11-05 07:22

Visvaldo Matijošaičio ir Liudo Skieraus valdomai žuvies bei kitų maisto produktų gamybos ir prekybos grupei „VG Holding“ pertvarkant struktūrą jos valdoma „Vičiūnų grupė“ suformavo naują keturių narių valdybą, rodo Registrų centrui pateiktas akcininkų sprendimas. 

Šarūnas Matijošaitis (nuotr. Elta)

Valdyba spalio 13 dieną jos pirmininku išrinko įmonės direktorių Šarūną Matijošaitį. 

1

Valdyba spalio 13 dieną jos pirmininku išrinko įmonės direktorių Šarūną Matijošaitį. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketverių metų kadencijai suformuotoje „Vičiūnų grupės“ valdyboje dirbs L. Skierus, Tomas Skierus, Šarūnas ir Dainius Matijošaičiai – tokios pat sudėties buvo ir „VG Holding“ valdyba.

Kaip BNS paaiškino „Vičiūnų grupės“ atstovė Vilma Veverskė, anksčiau „Vičiūnų grupę“ valdė „VG Holding“ valdyba, tačiau pastarajai skylant į dvi įmones – „LS investicijos“ ir „VM investicijos“ – grupę valdys tiesioginė valdyba.

2019 metų pavasarį „Vičiūnų grupės“ valdyba buvo panaikinta, 2015 metais joje buvo devyni nariai, rodo Registrų centro duomenys. 

V. Matijošaitis ir L. Skierus valdo po 50 proc. „VG Holding“ akcijų.

