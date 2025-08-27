Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Teismas: buvęs „Deals on Wheels“ vadovas pažeidė Šarūno Matijošaičio garbę ir orumą

2025-08-27 08:00 / šaltinis: BNS
2025-08-27 08:00

 Buvusio automobilių prekybos bendrovės „Deals on Wheels“ direktoriaus ir akcininko Lauryno Boguševičiaus teiginiai apie vienos didžiausių Lietuvos maisto gamintojų „Vičiūnų grupės“ vadovą Šarūną Matijošaitį ir jo valdomą automobilių prekybos bendrovę „Autovici“ buvo neatitinkantys tikrovės bei pažeidė dalykinę reputaciją, nusprendė teismas.

Šarūnas Matijošaitis

 Buvusio automobilių prekybos bendrovės „Deals on Wheels" direktoriaus ir akcininko Lauryno Boguševičiaus teiginiai apie vienos didžiausių Lietuvos maisto gamintojų „Vičiūnų grupės" vadovą Šarūną Matijošaitį ir jo valdomą automobilių prekybos bendrovę „Autovici" buvo neatitinkantys tikrovės bei pažeidė dalykinę reputaciją, nusprendė teismas.

Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmadienį patenkino Š. Matijošaičio ir „Autovici“ ieškinį, kuriame teigta, kad L. Boguševičiaus praėjusių metų gegužę „Delfi“ portalo laidoje „Nepatogūs klausimai“ išsakyti teiginiai pažeidžia „Autovici“ dalykinę reputaciją bei Š. Matijošaičio garbę ir orumą.

„Sutiktina su ieškovais, kad (...) atsakovas apkaltino ieškovus teisės požiūriu neteisėtais veiksmais, taigi, teismo vertinimu, tokio pobūdžio teiginiai, akivaizdžiai pažeidžia fizinio asmens garbę bei orumą bei juridinio asmens dalykinę reputaciją“, – rašoma teismo nutartyje, kurią dar galima skųsti per 30 dienų. 

L. Boguševičius BNS teigė, jog dar nežino, ar skųs teismo sprendimą bei sakė norintis pasitarti su teisininkais ir ramiai įsivertinti savo tolesnes galimybes šioje byloje.  

Buvęs „Deals on Wheels“ vadovas pernai gegužę „Delfi“ laidoje teigė sulaukęs grasinimų iš vieno „Vičiūnų grupės“ vadovų už, anot jo, atimtą klientų srautą, bei gavęs netiesioginį perspėjimą, kad „Viči grupės vienas iš vadovų, vienas iš sūnų“ uždarys jo verslą.

L. Boguševičiaus teigimu, po šių po perspėjimų jo bendradarbiavimas su „Peugeot“ „greit nutrūko“.

Be to, viename iš pasisakymų L. Boguševičius teigė gavęs užklausą iš kliento, nenorėjusio pirkti „šūdo gabalų“ iš „Autovici“ ir norėjusio įsigyti „Peugeot“ automobilį iš „Deals on Wheels“. 

Š. Matijošaitis bei „Autovici“ teismui aiškino, kad teiginiais, išsakytais laidoje, visuomenei buvo perduota tikrovės neatitinkanti žinia apie tai, kad jie neva grasino L. Boguševičiui jo verslo uždarymu už atimtą klientų srautą ir tokius grasinimus įvykdė.

Tuo metu L. Boguševičius teisme teigė, kad visi jo išsakyti teiginiai vertintini kaip nuomonė, o ne kaip žinia, be to, jis nesiekė nieko įžeisti, pakenkti ar apjuodinti.

„Autovici“ yra oficiali automobilių „Opel“ ir „Peugeot“ atstovė Vilniuje ir Kaune.

