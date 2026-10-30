Matulionis apie retoriką Rusijos atžvilgiu: nereikia sąmoningai provokuoti Kremliaus

Vis dėlto jis tvirtina, kad prezidentūra jokio Pentagono kreipimosi nėra gavusi.
„Mes neturime jokio kreipimosi dėl to. Bet puikiai suprantame, kad šiandieną mums reikia susikoncentruoti į konkrečius darbus. Kitaip tariant, reikalingi veiksmai, o ne nuolatinis būgnų tratinimas. Ir kai reikia, mes aiškiai pasakysime, bet sąmoningai provokuoti arba erzinti Rusijos tikrai (nereikia – ELTA)“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė D. Matulionis.
Prezidento patarėjas pabrėžia, kad Rusijos keliamą grėsmę jau suvokia visi, todėl, pasak jo, dabar reikia susikoncentruoti į konkrečius darbus.
„Mes puikiai suprantame visas eskalacines grėsmes, ir tai nėra susiję su kažkokiu spaudimu. Galbūt prieš kelis metus Baltijos šalys ryškiau pasisakydavo, nes iki galo nebuvo suvokiama Rusijos grėsmė. Dabar ši grėsmė yra suvokiama, ir mes visi darome teisingus darbus tiek Lietuvoje, tiek ir NATO viduje. Manau, kad tai yra visiškai logiška: ne liežuviu pliaukšti reiktų, o darbus dirbti“, – pabrėžė jis.
D. Matulionis atkreipia dėmesį, kad retorika politikoje taip pat yra svarbi, nes kartais gali sudaryti pretekstą eskaluoti situaciją.
„Manau, kad retorika visada yra svarbi, nes visada galima prisikabinti siekiant dar labiau eskaluoti situaciją. Todėl ramus, bet ryžtingas kalbėjimas, parodymas, kad mes tikrai turime stuburą ir darome viską, kas reikalinga, kad kartu su sąjungininkais sustiprintume mūsų gynybinį pajėgumą, tai yra tai, ką mes darome“, – sakė šalies vadovo patarėjas.
„Jeigu kas nors galvoja, kad mūsų retorika kažkaip pasikeitė, tai ji nepasikeitė. Mes tik akcentuojame galbūt kitus niuansus“, – akcentavo jis.
Penktadienį paskelbtoje „Reuters“ publikacijoje, remiantis keturiais anoniminiais šaltiniais, teigiama, kad Pentagono pareigūnai pastarosiomis savaitėmis kelių NATO šalių, tarp jų Lietuvos, Latvijos ir Estijos, atstovus ragino santūriau kalbėti apie Rusijos keliamą grėsmę.
Vieno šaltinio teigimu, JAV pareigūnų dėmesį patraukė Europos lyderių pareiškimai, esą Rusija yra įvaryta į kampą ir griebiasi vis desperatiškesnių priemonių, nes jos invazija į Ukrainą beveik nebejuda į priekį.
Pasak šaltinių, vienas iš šiuos raginimus perdavusių JAV pareigūnų buvo Pentagono politikos vadovas Elbridge'as Colby. Vienas šaltinis teigė, kad jis Baltijos šalių pareigūnui sakė, jog rusų nereikėtų „provokuoti“, o kaip nenaudingos retorikos pavyzdį nurodė viešus pareiškimus, kuriuose Rusija lyginama su „į kampą įvaryta žiurke“.
„Reuters“ taip pat skelbė, kad Pentagono pareigūnai Estijos delegaciją ragino viešuose pasisakymuose laikytis santūrumo.
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