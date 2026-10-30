Buvusi Aplinkos apsaugos agentūros vadovė tapo įstaigos kanclere

M. Račienės kadencija agentūroje baigėsi rugsėjo 21 dieną, o rugsėjo 30-ąją įsigaliojo agentūros struktūros pakeitimai, kuriais buvo įsteigta nauja įstaigos kanclerio pareigybė. Vėliau į šias pareigas buvo paskirta buvusi agentūros vadovė M. Račienė, nors konkursas šioms pareigoms užimti nebuvo skelbiamas.
Tai patvirtino ir agentūros atstovas Vaidotas Norkus. Pasak jo, pasibaigus įstaigų vadovų kadencijai ir juos atleidus iš pareigų įstatyme nustatytu pagrindu, per šešis mėnesius nuo atleidimo dienos juos galima priimti į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas be konkurso.ELTA primena, kad šią savaitę Aplinkos ministerija paskelbė konkursą Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pareigoms užimti.
Šiuo metu agentūrai laikinai vadovauja Justina Černienė.
Aplinkos ministerijai pavaldi Aplinkos apsaugos agentūra koordinuoja ir vykdo valstybinį aplinkos būklės ir gamtos išteklių naudojimo monitoringą, teikia aplinkosaugos konsultacijas, administruoja su tarša susijusius leidimus ir vertina aplinkos būklę.
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