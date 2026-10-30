Rusijos vicepremjeras skundžiasi, kad Ukraina vėl atakuoja naftos perdirbimo gamyklas

Ukraina šio pareiškimo kol kas nekomentavo.
Rusija teigia, kad Ukraina atnaujino smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms
JAV prezidentas Donaldas Trumpas kelias savaites spaudė Kyjivą nutraukti tokias atakas, teigdamas, kad dėl jų kyla dyzelino kainos.
Analitikai degalų kainų augimą sieja su karu, kurį Jungtinės Valstijos ir Izraelis vasario mėnesį pradėjo prieš Iraną.
„Naktį buvo surengta ataka prieš Rusijos naftos perdirbimo objektus (...) konkrečiai – prieš tris naftos perdirbimo gamyklas ir vieną dujų chemijos kompleksą“, – valstybinės televizijos žurnalistui sakė už energetikos klausimus atsakingas Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas.
„Kurį laiką buvo ramu, tačiau šiandien atakos prieš naftos perdirbimo gamyklas atsinaujino“, – pridūrė jis.
Rusijos „Telegram“ kanaluose paskelbtuose vaizdo įrašuose esą matyti dūmai, kylantys iš naftos perdirbimo gamyklos Rusijos Samaros srityje po naktinės drono atakos.
Kol kas neaišku, ar Kyjivas iš tiesų buvo sustabdęs atakas.
Anksčiau spalį D. Trumpas susitarė su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl sankcijų Maskvai sušvelninimo mainais į tai, kad Rusija tiektų dyzeliną pasaulio rinkoms.
Vėliau D. Trumpas netikėtai paskelbė apie Rusijos ir Ukrainos „energetines paliaubas“, apie kurias Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė nieko nežinantis.
Per daugiau nei ketverius su puse metų trunkantį karą Rusija ne kartą atakavo Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
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