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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos vicepremjeras skundžiasi, kad Ukraina vėl atakuoja naftos perdirbimo gamyklas

2026-10-30 16:39 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-30 16:39
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Ukraina po trumpos pertraukos atnaujino atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, penktadienį pareiškė Rusijos vicepremjeras.

Rusijoje atakuota „Gazprom“ gamykla: pranešama apie gaisrą (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Ukraina po trumpos pertraukos atnaujino atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, penktadienį pareiškė Rusijos vicepremjeras.

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Ukraina šio pareiškimo kol kas nekomentavo.

Rusija teigia, kad Ukraina atnaujino smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms

JAV prezidentas Donaldas Trumpas kelias savaites spaudė Kyjivą nutraukti tokias atakas, teigdamas, kad dėl jų kyla dyzelino kainos. 

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„Naktį buvo surengta ataka prieš Rusijos naftos perdirbimo objektus (...) konkrečiai – prieš tris naftos perdirbimo gamyklas ir vieną dujų chemijos kompleksą“, – valstybinės televizijos žurnalistui sakė už energetikos klausimus atsakingas Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas.

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„Kurį laiką buvo ramu, tačiau šiandien atakos prieš naftos perdirbimo gamyklas atsinaujino“, – pridūrė jis.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Rusijos „Telegram“ kanaluose paskelbtuose vaizdo įrašuose esą matyti dūmai, kylantys iš naftos perdirbimo gamyklos Rusijos Samaros srityje po naktinės drono atakos.

Kol kas neaišku, ar Kyjivas iš tiesų buvo sustabdęs atakas.

Anksčiau spalį D. Trumpas susitarė su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl sankcijų Maskvai sušvelninimo mainais į tai, kad Rusija tiektų dyzeliną pasaulio rinkoms.

Vėliau D. Trumpas netikėtai paskelbė apie Rusijos ir Ukrainos „energetines paliaubas“, apie kurias Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė nieko nežinantis.

Per daugiau nei ketverius su puse metų trunkantį karą Rusija ne kartą atakavo Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

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