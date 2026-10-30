„Rheinmetall“ statybvietėje Vokietijoje – gaisras: įtaria padegimą

Liudininkas 3.15 val. pranešė apie gaisrą ugniagesiams ir policijai. Gaisras buvo užgesintas, tačiau apgadintos ir netoliese stovėjusios kitos transporto priemonės.
Vokietijoje tiriamas galimas padegimas bendrovės „Rheinmetall“ statybvietėje
Policija, remdamasi pirminėmis išvadomis, įtaria padegimą.
Kaip pranešama, dėl galimo politinio motyvo tyrimas perduotas Heseno žemės policijos valdybos valstybės saugumo padaliniui. Penktadienio rytą šis padalinys atsisakė komentuoti žalos mastą.
Policijos duomenimis, šioje teritorijoje planuojama statyti logistikos ir mokymo centrą, taip pat dronų bandymų centrą Kaselio oro uoste. Rugpjūtį bendrovė „Rheinmetall“ ir Heseno žemė paskelbė apie daugiau kaip 260 mln. eurų investicijas į šį objektą.
Tą pačią dieną Ispanijos pietuose įvyko sprogimas šaudmenų gamykloje, tiekiančioje šaudmenis Ukrainai.
Prieš tai Miunchene nežinomi asmenys į gynybos pramonės bendrovės būstinės statybvietę mėtė padegamuosius įtaisus.
Anksčiau Danijos žvalgybos tarnybos įspėjo apie didėjančią Rusijos diversijų grėsmę gynybos pramonei.
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