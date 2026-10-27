Vokietijoje automobilis rėžėsi į žmonių grupę: policija paleido šūvius

Nukentėjusieji buvo išvežti į ligoninę, tačiau nė vieno jų gyvybei pavojus negresia.
Incidentas įvyko vėlų pirmadienio vakarą Noištato prie Riubenbergės mieste, į šiaurės vakarus nuo Hanoverio, Vokietijos Žemutinės Saksonijos federalinėje žemėje.
Įvykio aplinkybės kol kas neaiškios. Įtariamieji, kurių skaičius iš pradžių taip pat nebuvo žinomas, palikę automobilį pabėgo pėsčiomis. Pasak policijos atstovės spaudai, iš pradžių jų paieška buvo nesėkminga.
Įtariamieji į žmonių grupę nusitaikė sąmoningai, o ne atsitiktinai
Naujienų agentūros „dpa“ žurnalistas pranešė matęs kelis apgadintus automobilius su pradurtomis padangomis, išdaužtu galiniu stiklu ir kulkų paliktomis skylėmis.
Pirminiai tyrimo duomenys rodo, kad incidento dalyviai vienas kitą pažinojo. Policijos atstovės teigimu, panašu, kad įtariamieji į žmonių grupę nusitaikė sąmoningai, o ne atsitiktinai.
Policijos atstovės spaudai teigimu, netoliese įprastą eismo kontrolę vykdę pareigūnai apie incidentą sužinojo prieš pat vidurnaktį ir, mėgindami sustabdyti automobilį, paleido į jį šūvius.
Operacijoje dalyvavo gausios policijos pajėgos, taip pat buvo pasitelktas sraigtasparnis.
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