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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijoje automobilis rėžėsi į žmonių grupę: policija paleido šūvius

2026-10-27 09:09 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-27 09:09
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiaurės Vokietijoje policijos pareigūnai pradėjo šaudyti į automobilį, kuris šis rėžėsi į žmonių grupę, pranešė policijos atstovė spaudai. Pasak jos, buvo sužeisti keturi ar penki žmonės, kai kurie sunkiai. 

Vokietijos policija (EPA.ELTA)

Šiaurės Vokietijoje policijos pareigūnai pradėjo šaudyti į automobilį, kuris šis rėžėsi į žmonių grupę, pranešė policijos atstovė spaudai. Pasak jos, buvo sužeisti keturi ar penki žmonės, kai kurie sunkiai. 

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Nukentėjusieji buvo išvežti į ligoninę, tačiau nė vieno jų gyvybei pavojus negresia.

Incidentas įvyko vėlų pirmadienio vakarą Noištato prie Riubenbergės mieste, į šiaurės vakarus nuo Hanoverio, Vokietijos Žemutinės Saksonijos federalinėje žemėje.

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Įvykio aplinkybės kol kas neaiškios. Įtariamieji, kurių skaičius iš pradžių taip pat nebuvo žinomas, palikę automobilį pabėgo pėsčiomis. Pasak policijos atstovės spaudai, iš pradžių jų paieška buvo nesėkminga.

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Įtariamieji į žmonių grupę nusitaikė sąmoningai, o ne atsitiktinai

Naujienų agentūros „dpa“ žurnalistas pranešė matęs kelis apgadintus automobilius su pradurtomis padangomis, išdaužtu galiniu stiklu ir kulkų paliktomis skylėmis.

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Pirminiai tyrimo duomenys rodo, kad incidento dalyviai vienas kitą pažinojo. Policijos atstovės teigimu, panašu, kad įtariamieji į žmonių grupę nusitaikė sąmoningai, o ne atsitiktinai.

Policijos atstovės spaudai teigimu, netoliese įprastą eismo kontrolę vykdę pareigūnai apie incidentą sužinojo prieš pat vidurnaktį ir, mėgindami sustabdyti automobilį, paleido į jį šūvius.

Operacijoje dalyvavo gausios policijos pajėgos, taip pat buvo pasitelktas sraigtasparnis.

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