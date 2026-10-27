Marijampolėje buvo įvestas planas „Skydas“: tarp runkelių rastas sprogmuo

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, 14.26 val. gautas policijos pranešimas, kad Marijampolės savivaldybėje, Petro Armino gatvėje, įvestas planas „Skydas“, nes į fabriką su runkeliais atvežtas sprogmuo.
Atvykę ugniagesiai budėjo įvykio vietoje, kol atvyko išminuotojai ir rastą Antrojo pasaulinio karo minosvaidžio dalį išvežė sunaikinti.
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