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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Lietuvoje pavogti du automobiliai, aukso dirbiniai, nuostoliai – 86,4 tūkst. eurų

2026-10-27 08:29 / šaltinis: ELTA
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2026-10-27 08:29
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Druskininkuose ir Prienų rajone pavogti du automobiliai, aukso dirbiniai, kiti daiktai, pranešė policija.

Policija ( Fotodiena/Kristupas Kolodzeiskis) (nuotr. Fotodiena.lt)

Druskininkuose ir Prienų rajone pavogti du automobiliai, aukso dirbiniai, kiti daiktai, pranešė policija.

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Policijos departamento duomenimis, pirmadienį apie 12.12 val. Druskininkuose, Maironio gatvėje, pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Mercedes Benz E“ (pagamintas 2018 m.). 

Nuostolis – 25 tūkst. eurų. 

Kaip pranešė policija, pirmadienį 13.40 val. pranešta, kad  spalio 17 d. apie 15 val. Prienų rajone, Gražučių kaime, pastebėta, jog iš namo kiemo pavogtas automobilis „Porsche Panamera 971“ (pagamintas 2017 m.). 

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Taip pat pastebėta, kad išlaužus namo durų spyną, iš namo pavogti trys laikrodžiai, aukso dirbiniai, sugadintos vaizdo stebėjimo kameros. 

Patirtas nuostolis įvertintas 61,4 tūkst. eurų. 

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių.

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