LSDP: gerbiame teismo sprendimą dėl Žemaitaičio, bet jis dar nėra galutinis

„Bet kokios antisemitizmo, neapykantos kalbos ar Holokausto menkinimo formos mums yra nepriimtinos ir nesuderinamos su mūsų vertybėmis“, – teigiama ketvirtadienį feisbuke išplatintame LSDP pranešime.
„Gerbiame teismo sprendimą. Kartu atkreipiame dėmesį, kad šis sprendimas dar nėra galutinis“, – rašoma jame.
Vilniaus apygardos teismui parlamentarą R. Žemaitaitį ketvirtadienį pripažino kaltu už kurstymą prieš žydus ir nacistinės Vokietijos nusikaltimų neigimą.
Teismas nustatė, kad Seimo narys „viešai tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės“, neigė Holokaustą, ir už tai skyrė jam 5 tūkst. eurų baudą.
Kaip skelbė BNS, R. Žemaitaitis jam paskelbtą nuosprendį vadina politiniu ir žada jį skųsti.
Socialdemokratai akcentavo, kad kova su antisemitizmu, ksenofobija ir bet kokios formos neapykantos kurstymu yra įrašyta ir dvidešimtosios Vyriausybės programoje, bendradarbiaujant su įvairiais partneriais tam parengtas veiksmų plano projektas.
„Kaip politinė jėga esame įsipareigoję ginti žmogaus teises, gerbti istorinę atmintį ir užtikrinti, kad viešojoje erdvėje nebūtų toleruojamas neapykantos kurstymas bet kuriai žmonių grupei“, – rašoma pranešime.
„Projektas šiuo metu intensyviai derinamas su institucijomis bei visuomene. Planuojama, kad Vyriausybė patvirtins veiksmų planą kitų metų pradžioje“, – teigiama jame.
BNS skelbė, kad baudžiamoji byla R. Žemaitaičiui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų užpernai gegužę ir birželį socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
