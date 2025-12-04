Teismas skelbs nuosprendį Žemaitaičiui dėl antisemitinių pasisakymų – politikas atvykti neketina

„Ne, neatvyksiu. Bus partijos valdybos, tarybos posėdis. Atsakingas sekretoriatas, darbuotojai, nuo 9 valandos prasideda darbo grupės, mes renkamės pusę aštuonių ir dirbam. Man koks skirtumas, koks nuosprendis bus. Žmonės, matyt, supranta, kas vyksta Lietuvoje. Aš nieko nepadariau, koks bus, toks bus sprendimas. Jūs galvojate, kad žmonės nesusidės ir pinigų nesuaukos?“ – Eltai nuosprendžio išvakarėse sakė R. Žemaitaitis.
Įstatymas nedraudžia kaltinamajam ar kitiems proceso dalyviams nedalyvauti verdikto paskelbime.
Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Justas Laucius antisemitiniais pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimu kaltinamam R. Žemaitaičiui pasiūlė skirti 51 tūkst. 250 eurų piniginę baudą. Tuo metu advokatė prašė teismo išteisinti politiką dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų.
R. Žemaitaitis yra prašęs teismo jį išteisinti, jis teigė, kad nesiekė tyčiotis, niekinti žydų ar menkinti Holokaustą.
„Žmogus pasiūlė iššaudyti rusakalbius arba besiklausančius rusiškos muzikos ir jam net nepradėtas ikiteisminis tyrimas, nėra nusikaltimo sudėties. Net baisiau negali būti, kai siūlo šaudyti. Aš ramus esu, nebent žmonės galės pamatyti dvigubus standartus“, – Eltai teigė R. Žemaitaitis, savo bylą lygindamas su Algio Ramanausko viešais pasisakymais.
Teisme partijos lyderis kaltės nepripažino.
„Savo viešais pasisakymais turėjau vienintelį tikslą – atkreipti dėmesį į Izraelio veiksmus“, – per posėdį Vilniaus apygardos teisme rugsėjį kalbėjo teisiamas politikas.
R. Žemaitaitis per posėdį taip pat sakė, kad jo išsakytos mintys galėjo šokiruoti, pasirodyti nepriimtinos, tačiau, anot politiko, jomis buvo siekiama kritikuoti Izraelio veiksmus Gazos Ruože, o ne menkinti žydų tautybės asmenis. Partijos lyderis sako, kad pažįsta daug žydų tautybės asmenų, kurie nepritaria Izraelio politikai dėl Palestinos.
R. Žemaitaičiui kaltinimai grindžiami ir jo paties įrašais socialiniame tinkle „Facebook“ bei pasisakymais parlamente.
Anot teisėsaugos, būdamas Seimo nariu, R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“, komentuodamas žinią, kad Izraelio pajėgos nugriovė palestiniečių mokyklą, galimai niekino žydų tautybės asmenis, vartojo antisemitinius pasisakymus.
Pagal kaltinamąjį aktą, taip pat R. Žemaitaitis, būdamas Seimo nariu, per parlamento plenarinį posėdį pasakytoje kalboje viešai paskleidė prieš žydų tautybės asmenis nukreiptą antisemitizmo normalizavimo idėją, niekindamas ir skatindamas neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų tautybės.
Anot prokuratūros, politikas taip pat kaltinamas ir tuo, kad savo įrašuose socialiniame tinkle „Facebook“, paskelbtuose 2023 m. birželio mėn. 13, 14 ir 15 dienomis, viešai šiurkščiai menkino nacistinės Vokietijos Lietuvos teritorijoje įvykdytą žydų genocidą (Holokaustą), tai darydamas užgauliu ir įžeidžiančiu būdu.
Valstybės kaltintojas šioje byloje, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras J. Laucius teisme anksčiau teigė, kad R. Žemaitaitis viename iš savo įrašų „Facebook“ nurodė, jog žydų tautybės asmenys prisidėjo prie lietuvių žudynių. Pasak valstybės kaltintojo, politikas socialiniame tinkle skelbė, kad Pirčiupių kaimo žudynes įvykdė ne naciai, o žydai.
