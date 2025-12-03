 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Etikos sargai vertins Žemaitaičio pareiškimus apie ŽŪM darbuotojas

2025-12-03 06:10 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 06:10

Seimo Etikos ir procedūrų komisija trečiadienį ketina apsispręsti, ar savo kalbomis apie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) darbuotojas „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis nepažeidė politikų elgesio kodekso normų. 

Remigijus Žemaitaitis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

„Darbotvarkėje yra klausimas dėl jo pasisakymų apie kai kurias Žemės ūkio ministerijos darbuotojas“, – Eltai posėdžio išvakarėse teigė komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, rugsėjo pradžioje, kalbėdamas apie tuometinio žemės ūkio ministro Igno Hofmano pakeitimą, R. Žemaitaitis tvirtino, jog ministerijos personalui būtina griežtesnė kontrolė. 

„Aušriečių“ lyderis kritikavo ŽŪM darbuotojas, mat, pasak politiko, jos darbo metu lankosi grožio salonuose. 

„Tas chaosas, kuris toliau vyksta ministerijoje, tie visi nuotoliniai darbai ir tetos, ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus. Man tai nėra priimtina. Arba jos čiuožia lauk su savo nėriniuotomis tašelėmis, ar pradeda dirbti vardan valstybės“, – antradienį žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.

Dėl šių pasisakymų ŽŪM darbuotojai nusprendė kreiptis ne tik į etikos sargus, bet ir į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą.

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Seimas imasi idėjos užtikrinti skubias susisiekimo paslaugas ekstremaliųjų situacijų ar krizių metu (4)
Seimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Seimas atidėjo klausimą dėl dyzelino akcizo didinimo (2)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

