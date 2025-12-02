Patikslintą 2026-ųjų valstybės biudžeto projektą Vyriausybė svarstys šį penktadienį

„Penktadienį vyks neeilinis Vyriausybės posėdis, kurio metu bus svarstomas iš Seimo po pirmojo svarstymo grįžęs 2026–2028 m. valstybės biudžeto projektas“, – Eltai antradienį nurodė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
Seime pirmasis projekto svarstymas vyko praėjusią savaitę, iš viso parlamentas biudžetą priima dviem svarstymais – antrasis suplanuotas ateinantį antradienį, o priėmimas – ketvirtadienį.
Seime antrus metus iš eilės svarstomas trimetis – 2026–2028 metų laikotarpio – šalies biudžeto projektas.
Kitų metų valstybės biudžete planuojama rekordiškai didinti gynybos finansavimą – Krašto apsaugos ministerijos (KAM) asignavimams projekte skirta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.
Didelė dalis lėšų numatyta pensijoms, gyventojų pajamoms ir socialinėms išmokoms didinti.
Minimali mėnesio alga (MMA) kitąmet augs 11,1 proc. – iki 1153 eurų „ant popieriaus“, tam biudžete numatyta 37,3 mln. eurų.
Pensijas kitąmet planuojama didinti 12 proc. – vidutinė senatvės pensija augtų 80 eurų – nuo 670 iki 750 eurų, su būtinuoju stažu – 90 eurų, nuo 720 iki 810 eurų.
Finansavimas keliams kitąmet numatytas 815,5 mln. eurų, iš šių lėšų Valstybės kelių fondą sudarys 178,8 mln eurų, Kelių priežiūros ir plėtros programą (KPPP) – 436,6 mln. eurų, ES finansinė parama sieks 200,1 mln. eurų.
Valstybės biudžeto projekte numatytos valstybės biudžeto pajamos kitais metais augs iki 17,3 mlrd. eurų, išlaidos – 23,5 mlrd. eurų (neįskaitant Europos Sąjungos lėšų).
Numatomas valstybės biudžeto deficitas 2026 m. sieks 2,7 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), valdžios sektoriaus skola augs iki 45,1 proc. nuo BVP, grynosios valstybės išlaidos didės 5,2 proc. (2,39 mlrd. eurų).
Biudžetą priimti Seime numatoma gruodžio 11 d.