TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po teismo sprendimo – už antisemitizmą nuteisto Žemaitaičio reakcija

2025-12-04 09:59 / šaltinis: BNS
2025-12-04 09:59

Už antisemitinius pareiškimus nuteistas „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis jam paskelbtą nuosprendį vadina politiniu ir žada jį skųsti.

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Žygimantas Gedvila

Už antisemitinius pareiškimus nuteistas „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis jam paskelbtą nuosprendį vadina politiniu ir žada jį skųsti.

11

„Akivaizdu, kad teisėjai, rašydami nuosprendį, skirdami baudą, akivaizdžiai parodė, kad kaip ir būtų išteisinimas, bet turime kažkiek nubausti, turime pamokyti Remigijų, kad negerai taip kalbėti“, – ketvirtadienį BNS sakė politikas.

Anot jo, tai rodo skirta dešimt kartų mažesnė bauda nei prašė prokuroras.

Vilniaus apygardos teismas Seimo nariui R. Žemaitaičiui už kurstymą prieš žydus ir nacistinės Vokietijos nusikaltimų neigimą ketvirtadienį skyrė 5 tūkst. eurų baudą.

Politikas teigė šį nuosprendį skųsiąs.

„Negalima valstybėje leisti politizuotų sprendimų arba veiksmų susidoroti su politiniais oponentais“, – sakė jis.

„Tauta irgi supranta, kad tai yra politizuotas sprendimas. Juolab kad 2024 metų Seimo rinkimuose tauta labai gerai parodė, kad tos kovos priemonės, kurios naudojamos prieš Remigijų Žemaitaitį, jums nepavyks ir jūs jų nenaudokite“, – teigė „aušriečių“ lyderis.

Teismas pripažino jį kaltu baudžiamojoje byloje, kad jis „viešai tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės“, neigė Holokaustą.

BNS skelbė, kad baudžiamoji byla parlamentarui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų užpernai gegužę ir birželį socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.

Vilnius
Vilnius
2025-12-04 10:05
zydeliai nelieciami ir nekritikuojami. net turime tam istatymu, varzanciu musu laisves zodi :D
Atsakyti
Šiaip įdomu
Šiaip įdomu
2025-12-04 10:08
Kokią baudą skirtų taip vadinamas teismas, jei tauta būtų rusų o ne žydų ???
Atsakyti
Pagarba Žemaitaičiui
Pagarba Žemaitaičiui
2025-12-04 10:16
Ir didžiausia panieka landsbergių bendruomenei ir jų kišeninei teisėsaugai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
