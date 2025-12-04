Po teismo sprendimo – už antisemitizmą nuteisto Žemaitaičio reakcija

„Akivaizdu, kad teisėjai, rašydami nuosprendį, skirdami baudą, akivaizdžiai parodė, kad kaip ir būtų išteisinimas, bet turime kažkiek nubausti, turime pamokyti Remigijų, kad negerai taip kalbėti“, – ketvirtadienį BNS sakė politikas.
Anot jo, tai rodo skirta dešimt kartų mažesnė bauda nei prašė prokuroras.
Vilniaus apygardos teismas Seimo nariui R. Žemaitaičiui už kurstymą prieš žydus ir nacistinės Vokietijos nusikaltimų neigimą ketvirtadienį skyrė 5 tūkst. eurų baudą.
Politikas teigė šį nuosprendį skųsiąs.
„Negalima valstybėje leisti politizuotų sprendimų arba veiksmų susidoroti su politiniais oponentais“, – sakė jis.
„Tauta irgi supranta, kad tai yra politizuotas sprendimas. Juolab kad 2024 metų Seimo rinkimuose tauta labai gerai parodė, kad tos kovos priemonės, kurios naudojamos prieš Remigijų Žemaitaitį, jums nepavyks ir jūs jų nenaudokite“, – teigė „aušriečių“ lyderis.
Teismas pripažino jį kaltu baudžiamojoje byloje, kad jis „viešai tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės“, neigė Holokaustą.
BNS skelbė, kad baudžiamoji byla parlamentarui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų užpernai gegužę ir birželį socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
