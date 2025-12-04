 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas pripažino Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl antisemitinių pasisakymų

2025-12-04 08:10 / šaltinis: ELTA
2025-12-04 08:10

Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį kaltu dėl antisemitinių pasisakymų pripažino „Nemuno aušros“ pirmininką Remigijų Žemaitaitį.

Remigijus Žemaitaitis BNS Foto

Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį kaltu dėl antisemitinių pasisakymų pripažino „Nemuno aušros“ pirmininką Remigijų Žemaitaitį.

46

Jam skirta 5 tūkst. eurų bauda.

„Teisėjų kolegija byloje vertino, kad šiuo atveju Remigijaus Žemaitaičio atlikti veiksmai – asmeninėje „Facebook“ paskyroje paskelbti įrašai, išskyrus vieną, ir kalba Lietuvos Respublikos Seime plenarinio posėdžio negali būti pateisinama konstitucine asmens saviraiškos laisve, kurią teisiamojo posėdžio metu akcentavo Remigijus Žemaitaitis. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje garantuota laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nėra suderinama su nusikalstamais veiksmais, tautinės, rasinės religinės ar diskriminacijos kurstymu, šmeižimu ar dezinformacija“, – paskelbė teisėja Nida Vigelienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak teisėjos, saviraiškos laisvė gali būti ribojama atsižvelgiant į kitus saugomus interesus ir vertybes.

Teismas nusprendė, kad R. Žemaitaitis, išsakydamas savo nuomonę, vartojo niekinančią žmogaus orumą kalbą, skatino neapykantą žmonių grupei dėl jų žydų tautybės.

„Tokia viešai reiškiama nuomonė peržengia saviraiškos laisvės ribas ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę“, – sakė teisėja.

Nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.

Politikas išklausyti nuosprendžio neatvyko, nes užsiėmęs partijos reikalais.

Įstatymas nedraudžia kaltinamajam ar kitiems proceso dalyviams nedalyvauti verdikto paskelbime.

Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Justas Laucius antisemitiniais pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimu kaltinamam R. Žemaitaičiui siūlė skirti 51 tūkst. 250 eurų piniginę baudą. Tuo metu advokatė prašė teismo išteisinti politiką dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų. 

R. Žemaitaitis yra prašęs teismo jį išteisinti, jis teigė, kad nesiekė tyčiotis, niekinti žydų ar menkinti Holokaustą.

Teisme partijos lyderis kaltės nepripažino.

R. Žemaitaitis per posėdį taip pat sakė, kad jo išsakytos mintys galėjo šokiruoti, pasirodyti nepriimtinos, tačiau, anot politiko, jomis buvo siekiama kritikuoti Izraelio veiksmus Gazos Ruože, o ne menkinti žydų tautybės asmenis. Partijos lyderis sako, kad pažįsta daug žydų tautybės asmenų, kurie nepritaria Izraelio politikai dėl Palestinos.

Politikui kaltinimai grindžiami ir jo paties įrašais socialiniame tinkle „Facebook“ bei pasisakymais parlamente.

Anot teisėsaugos, būdamas Seimo nariu, R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“, komentuodamas žinią, kad Izraelio pajėgos nugriovė palestiniečių mokyklą, galimai niekino žydų tautybės asmenis, vartojo antisemitinius pasisakymus.

Pagal kaltinamąjį aktą, taip pat R. Žemaitaitis, būdamas Seimo nariu, per parlamento plenarinį posėdį pasakytoje kalboje viešai paskleidė prieš žydų tautybės asmenis nukreiptą antisemitizmo normalizavimo idėją, niekindamas ir skatindamas neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų tautybės.

Anot prokuratūros, politikas taip pat kaltinamas ir tuo, kad savo įrašuose socialiniame tinkle „Facebook“, paskelbtuose 2023 m. birželio mėn. 13, 14 ir 15 dienomis, viešai šiurkščiai menkino nacistinės Vokietijos Lietuvos teritorijoje įvykdytą žydų genocidą (Holokaustą), tai darydamas užgauliu ir įžeidžiančiu būdu.

Valstybės kaltintojas šioje byloje, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras J. Laucius teisme anksčiau teigė, kad R. Žemaitaitis viename iš savo įrašų „Facebook“ nurodė, jog žydų tautybės asmenys prisidėjo prie lietuvių žudynių. Pasak valstybės kaltintojo, politikas socialiniame tinkle skelbė, kad Pirčiupių kaimo žudynes įvykdė ne naciai, o žydai.

