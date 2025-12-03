 
Lietuva > Aktualijos

Etikos sargai tirs Žemaitaičio pasisakymus apie moksleivių dalyvavimą kultūros proteste

2025-12-03 15:10 / šaltinis: BNS
2025-12-03 15:10

Seimo Etikos ir procedūrų komisija trečiadienį nutarė tirti „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus apie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos moksleivių dalyvavimą kultūros proteste.

Seimo Etikos ir procedūrų komisija trečiadienį nutarė tirti „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus apie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos moksleivių dalyvavimą kultūros proteste.

8
Į komisiją dar spalio pradžioje kreipėsi jos narė konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė.

Ji savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje sprendimą grindė tuo, jog R. Žemaitaitis ne tik „kritikuoja dalyvavusius proteste asmenis, bet ir grasina politiniu susidorojimu, planuoja užsiimti neteisėtu M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojų, direktoriaus persekiojimu dėl galimo mokyklos abiturientų dalyvavimo proteste“.

Politikė etikos sargų prašo įvertinti, ar „aušriečių“ lyderis savo pasisakymais bei teiginiais, išsakytais asmeninės „Facebook“ paskyros įraše, nepažeidė politikų elgesio kodekse numatytų principų.

Kaip rašė BNS, rugsėjo pabaigoje, praėjus kelioms dienoms po prie Prezidentūros vykusio protesto dėl „Nemuno aušros“ atstovo Ignoto Adomavičiaus paskyrimo į kultūros ministrus, R. Žemaitaitis „OpTV“ laidoje sakė, jog „Čiurlionio meno mokyklos, berods, dvyliktokai, kiek aš mačiau nuotraukas ir jų feisbuke žiūrėjau, jie piketavo. Aš tikrinau jų feisbukus. Žiūriu – čiurlionkė, čiurlionkė, čiurlionkė“.

„Pamokų metu, kas gali leisti eiti piketuoti? Tai mokytojas gali sakyti, kad eitų piketuoti arba mokyklos direktorius. Tai vaikai tikrai papasakos. Čia mėnesio, dviejų mėnesių klausimas. Tada susitiksime su vaikų bendruomene, jų tėvais ir aš manau, kad jie mums pasakys labai daug įdomių dalykų – kaip mokytojas liepė, koks mokytojas liepė, nuo kokių pamokų buvo atleista ir tada prasidės, matyt, ir tarnybiniai, ir visi kiti dalykai. Aš net neabejoju“, – kalbėjo jis.

Prašoma įvertinti ir R. Žemaitaičio įrašą „Facebook“, kuriame jis paviešino Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleivių, planavusių vykti į Kultūros asamblėjos organizuotą protestą Vilniuje.

Etikos sargai taip pat nusprendė atnaujinti kiek anksčiau jau pradėtą, bet dėl pokyčių komisijoje nesuspėtą išnagrinėti, tyrimą dėl „aušriečių“ pirmininko komentarų visuomeninio transliuotojo žurnalistui. 

Kaip skelbė BNS, birželio pradžioje R. Žemaitaitis LRT žurnalistui teigė, kad jei šis „Panoramos“ reportaže neparodys konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno replikos į „aušriečių“ lyderio komentarus, tuomet daugiau nebeduos interviu nacionaliniam transliuotojui.

R. Žemaitaičiui bekomentuojant sankcijų Rusijai ir Baltarusijai projektą, pro šalį einantis L. Kasčiūnas tarstelėjo „nesąmonė čia“.

Po šio epizodo R. Žemaitaitis žurnalistui nurodė besitikintis, kad L. Kasčiūno replika nebus iškirpta, nes ji esą parodo, koks nekultūringas yra konservatorių vedlys.

„Jeigu iškirpsi ir neparodysi, daugiau aš niekada neduosiu interviu. (...) Jeigu šiandieną nebus to įdėta „Panoramoj“, yra liudininkai, kurie buvo ir girdėjo, ką Kasčiūnas sakė. Tai tu, ko gero, supranti, kas bus?“ – į LRT žurnalistą kreipėsi R. Žemaitaitis.

Paklaustas, kas bus, R. Žemaitaitis pasakė, kad paprašys įrašo ir paviešins jį socialiniuose tinkluose.

Žurnalistas vėliau pats pasidalijo kolegų iš TV3 televizijos užfiksuota situacija „Facebook“ socialiniame tinkle.

LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė BNS tokį elgesį vadino grasinimu žurnalistui bei teigė, kad tai rodo išankstinį nusistatymą visuomeninio transliuotojo atžvilgiu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
LRT (nuotr. Elta)
LRT žurnalistai skelbia savaitės protestą: įspėja dėl grėsmės visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui (32)
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Andrius Ufartas
„Šikną reikia jausti ant kėdės“: vaizdo įraše – Žemaitaičio žodžiai Budriui (46)
Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)
Atkirtęs Žemaitaičiui Budrys prakalbo apie prezidento ir Seimo rinkimus: „2028 metų rinkimai irgi ne taip toli“ (49)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)
Žemaitaitis vėl įgėlė Budriui: kai kam reikėtų ramintis (31)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
