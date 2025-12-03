Etikos sargai nusprendė: ŽŪM personalą ciocėmis vadinęs Žemaitaitis pažeidė politikų elgesio kodeksą

Seimo Etikos ir procedūrų komisija trečiadienį konstatavo, jog parlamentaras viešai skleidė nepagarbius, menkinančius ir diskredituojančius teiginius ministerijos darbuotojų atžvilgiu.
Jam rekomenduota „kritiką reikšti tinkamai, nesiekiant pažeminti, įžeisti ar diskredituoti asmenų, kurių atžvilgiu kritika yra reiškiama, vengti žodžių ar teiginių, kurie galėtų būti vertinami kaip diskriminacinio pobūdžio arba kaip priekabiavimas dėl lyties ar kitų tapatybės požymių“.
Viena iš išvadų rengėjų socialdemokratė Lilija Vaitiekūnienė tvirtino, jog teiginiai buvo skirti konkrečiai moterims, todėl jais formuotas neigiamas visuomenės požiūris.
Jai antrino ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ politikas Domas Griškevičius.
„Žemės ūkio ministerijoje dirba ne viena moteris, ne viena tarnautoja, ir viešoj erdvėj kai buvo visi tarnautojai dirbantys toje įstaigoj išvadinti taip, kaip buvo išvadinti, man atrodo, ir kuria problematiką šitoj vietoj“, – sakė parlamentaras.
Vienintelė prieš balsavusi komisijos narė Daiva Žebelienė siūlė atsižvelgti į kritikos turinį ir faktinį jos adresatą bei teigė nematanti pagrindo konstatuoti kodekso pažeidimų.
„Manau, kad ši situacija ne tiek, kiek nepagarba konkretiems, nes nebuvo įvardinti ministerijos darbuotojai, kiek yra emocinio hiperbolizuoto politiko kalbėjimo maniera, galbūt nukreipta į institucijos darbą“, – sakė „aušrietė“.
„Nemuno aušros“ lyderis, kalbėdamas apie buvusio žemės ūkio ministro Igno Hofmano netinkamą darbą, kritikavo ŽŪM darbuotojus, teigdamas, kad šie nuotolinio darbo metu tvarko savo asmeninius reikalus.
„Tas chaosas, kuris vyksta toliau ministerijoje, tie visi nuotoliniai darbai, ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus, man tai nėra priimtina. Arba jos čiuožia lauk su tašelėm, arba pradeda dirbti vardan valstybės“, – žurnalistams yra sakęs R. Žemaitaitis.
„Nes kai aš gaunu iš Europos Komisijos įspėjimą, kad mums pareina bauda, o ta teta-ciocė darbo metu grožio salone sėdi, tai klausimas, kiek ji efektyviai dirba valstybei“, – kalbėjo jis.
Pats parlamentaras komisijai nurodė, kad jo išsakyti satyrinio, hiperbolizuoto pobūdžio komentarai buvo skirti „siekiant atkreipti dėmesį į ministerijų darbo organizavimą ir bendrą valstybės tarnybos efektyvumą“.
„Aušriečių“ lyderis tikino neturintis jokio tikslo diskriminuoti ar menkinti moterų bei apgailestavo, jei pasitelkta retorika buvo suprasta kaip žeidžianti.
Kaip rašė BNS, pasikeitus Vyriausybės sudėčiai I. Hofmanas dvidešimtajame Ministrų kabinete nebedirba, jį pakeitė Andrius Palionis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.