TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo konservatorė pakartotinai kreipėsi į etikos sargus dėl Žemaitaičio

2025-11-26 15:40 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 15:40

Seimo konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė pakartotinai kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie kultūros protestuose dalyvavusius Čiurlionio menų mokyklos ir Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleivius.

Remigijus Žemaitaitis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Seimo konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė pakartotinai kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl „Nemuno aušros" lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie kultūros protestuose dalyvavusius Čiurlionio menų mokyklos ir Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleivius.

0

Pakartotinis ir papildytas kreipimasis etikos sargams pateiktas po to, kai baigėsi anksčiau teikto prašymo terminas jį išnagrinėti dėl to, kad komisija nesirinko į posėdžius dėl pirmininkų pasikeitimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Parlamentarės teigimu, R. Žemaitaičio  Čiurlionio menų mokyklos moksleivių terorizavimas prasidėjo Rūtos Janutienės laidoje, kuomet „aušrietis“ gyrėsi ieškojęs pagal nuotraukas moksleivių „Facebook“ anketų, tikrinęs, kur jie mokosi. Parlamentaras taip pat grasino mokyklos bendruomenei tarnybiniais patikrinimais ir politiniu persekiojimu.

„Dabar R. Žemaitaitis nusitaikė į Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleivius, tik dar ir paviešino itin jautrius nepilnamečių asmens duomenis – esą įkėlė netyčia ne tą nuotrauką su visais moksleivių duomenimis. Sunku patikėti, kad nuotrauka įkelta netyčia, kai tam pačiam įraše Seimo narys sako, jog tikisi, kad teisėsaugos institucijos „sufotkins“ tuos moksleivius ir perduos tarnyboms. Tai yra sąmoningas moksleivių, jų tėvų bauginimas, terorizavimas“, – akcentavo Seimo narė.

Kaip skelbta, Kultūros asamblėjos mitingo išvakarėse valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderiui R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ sukritikavo ir paviešino į renginį ketinančių važiuoti Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleivių vardus ir pavardes.

Dėl tokių parlamentaro veiksmų Seimo liberalai anksčiau taip pat teigė, kad kreipsis į prokuratūrą.

