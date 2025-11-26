Seimo konservatorė pakartotinai kreipėsi į etikos sargus dėl Žemaitaičio

Pakartotinis ir papildytas kreipimasis etikos sargams pateiktas po to, kai baigėsi anksčiau teikto prašymo terminas jį išnagrinėti dėl to, kad komisija nesirinko į posėdžius dėl pirmininkų pasikeitimo.
Parlamentarės teigimu, R. Žemaitaičio Čiurlionio menų mokyklos moksleivių terorizavimas prasidėjo Rūtos Janutienės laidoje, kuomet „aušrietis“ gyrėsi ieškojęs pagal nuotraukas moksleivių „Facebook“ anketų, tikrinęs, kur jie mokosi. Parlamentaras taip pat grasino mokyklos bendruomenei tarnybiniais patikrinimais ir politiniu persekiojimu.
„Dabar R. Žemaitaitis nusitaikė į Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleivius, tik dar ir paviešino itin jautrius nepilnamečių asmens duomenis – esą įkėlė netyčia ne tą nuotrauką su visais moksleivių duomenimis. Sunku patikėti, kad nuotrauka įkelta netyčia, kai tam pačiam įraše Seimo narys sako, jog tikisi, kad teisėsaugos institucijos „sufotkins“ tuos moksleivius ir perduos tarnyboms. Tai yra sąmoningas moksleivių, jų tėvų bauginimas, terorizavimas“, – akcentavo Seimo narė.
Kaip skelbta, Kultūros asamblėjos mitingo išvakarėse valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderiui R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ sukritikavo ir paviešino į renginį ketinančių važiuoti Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleivių vardus ir pavardes.
Dėl tokių parlamentaro veiksmų Seimo liberalai anksčiau taip pat teigė, kad kreipsis į prokuratūrą.
