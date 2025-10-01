LPT: dėl atnaujintų lošimų reklamos taisyklių pažeidimų rekomendacijos teiktos 55 subjektams

„Piktnaudžiavimų, kaip visada mūsų srityje, pasitaiko – nuo liepos 1 d., kai jau įsigaliojo atnaujinti įstatymai, teko toliau aktyviai konsultuoti. (...) Deja, turėjome teikti rekomendacijas pašalinti reklaminius pažeidimus – tokių buvo virš 50”, – Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) posėdyje kalbėjo V. Daukšys.
„Rekomendacijos teiktos tiek lošimo verslui, tiek žiniasklaidai, tinklalaidžių vedėjams, nuomonių formuotojams ir kitiems subjektams, kurie būna remiami lošimo verslų“, – teigė LPT vadovas.
Tiesa, jis pridūrė, kad didžioji dalis rekomendacijas gavusių subjektų į pastabas reagavo operatyviai.
„Galime pasidžiaugti, kad absoliuti dauguma sureagavo į raginimus ir nebeskelbė neleistinos reklamos, o jie buvo paraginti toliau konsultuotis su Tarnyba. Jos tikslas nėra bausti, o minkštosiomis priemonėmis verslams padėti prisitaikyti prie rinkos pokyčių“, – tikino V. Daukšys.
Už nelegalią reklamą bus skiriamos didesnės piniginės baudos
Pasak LPT atstovų, pasikeitus Azartinių lošimų įstatymui, bendrovėms už reklaminius pažeidimus bus taikomos didesnės baudos nei anksčiau.
„Nuo šių metų taip pat dar ženkliai didėja baudos lošimo organziatoriams. Šiuo metu maksimali bauda – už nelegalų reklamos skelbimą, pavyzdžiui – siekia 50 tūkst. eurų. Tuo metu, nuo lapkričio 1 d., baudos bus skaičiuojamos nuo bendrųjų lošimo bendrovės pajamų – 3, 5 ir 8 proc.”, – posėdyje kalbėjo LPT Teisėkūros, personal ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Arnoldas Dilba.
„Tai reiškia, kad nuobaudos bus skiriamos atitinkamai pagal bendrovių dydį ir įtaką. Tikimės, kad to nereikės ir baudos atliks prevencinę funkciją“, – sakė jis.
ELTA primena, kad pernai metų lapkritį Seimas priėmė įstatymų pakeitimų projektą, kuriuo norima uždrausti didžiąją dalį azartinių lošimų reklamos. Dauguma įstatymo pakeitimų įsigaliojo 2025 m. liepos 1 d.
Tiesa, numatomas pereinamasis laikotarpis iki 2027 m. pabaigos, kurio metu būtų leidžiama naudoti reklamą, jei joje neteikiama jokia informacija apie technologines sąsajas su lažybas organizuojančios bendrovės interneto svetaine.
Ją skelbiant televizijoje, radijuje ir internete, tai nebūtų ilgesni kaip 15 sekundžių trukmės intarpai, rodomi ne dažniau kaip tris kartus per valandą nuo 6 iki 18 val. ir ne dažniau kaip du kartus per valandą nuo 18 iki 24 val.
Tuo metu interneto svetainėse skelbiama lažybų reklama negali būti pateikiama iškylančiuosiuose languose kurie uždengia dalį ar visą svetainės turinio. Skelbiama reklama su nuoroda į lažybos bendrovių interneto svetaines neviršija 20 proc. viso reklamos ploto nuo 6 iki 18 val. ir 10 proc. nuo 18 iki 24 val.
Galutinai įsigaliojus pakeitimams bus uždrausta skleisti informaciją apie azartinius lošimus organizuojančios bendrovės bet kokio pobūdžio viešų renginių, veiklų, fizinių ir juridinių asmenų rėmimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!