Sugriežtinus lošimų reklamą sektoriaus atstovai piktinasi tarnybos veiksmais

Tuo metu sektoriaus atstovai piktinasi, jog tarnyba grasina licencijų atėmimu, be to, taiko platesnius ribojimus, nei numatyta įstatyme.
Nuo šių metų liepos televizijoje, radijuje, internete apribotas reklamos pranešimų laikas, interneto svetainėse uždrausti iškylantys langai, draudžiama pateikti skydelius su aktyviomis nuorodomis. Pakeitimuose atskirta lošimo reklama ir rėmimo pranešimas.
LPT vadovas Virginijus Daukšys sako, kad pradėjus keturis patikrinimus dėl prekių ženklų „OlyBet“, „Twinsbet“, „Top Sport“ ir „Betsson“ naudojimo remiamų asmenų pavadinimuose, buvo pakeisti Lietuvos krepšinio lygos (LKL) bei futbolo A lygos pavadinimai.
Be to, skaičiuojama, kad buvo pateiktos 55 rekomendacijos dėl pažeidimų lošimo verslui, žiniasklaidos atstovams, tinklalaidžių vedėjams, nuomonių formuotojams. Dauguma jų buvo pašalinti.
Tuo metu sektoriaus atstovai piktinasi LPT veikla ir sako, kad tarnybos pasitelkiamos priemonės yra per griežtos, o reikalavimai dažnai nėra aiškūs.
„Suprantam, tikslas pateisina priemones, bet gyvename teisinėje valstybėje ir neturėtų būti grasinama licencijų atėmimu tam tikroms bendrovėms, nuosavybės į prekės ženklą ribojimą. Suprantu, tikslas yra vienas, bet apgailestaujam, kad mums ir dabar dar sudėtinga suprasti, kokie reikalavimai Lošimų priežiūros tarnybos yra“, – Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje trečiadienį sakė LKL vadovė Rasa Liuimienė.
Lietuvos lošimų verslo asociacijos vadovas Mantas Zakarka taip pat teigė, kad bendrovės atsižvelgia į rekomendacijas, nes joms grasinama.
„Dauguma atsižvelgė į rekomendacijas, kai grasinama licencijos atėmimu arba nuobauda iš karto, ir tas bendravimo tonas, pasakėm taip ir kitaip nebus. Tarnybos konsultacijose yra daugiau dalykų nei įstatyme. Reklama sumažės, bet yra krūva kitų aspektų“, – posėdyje sakė M. Zakarka.
Parlamentaro Mindaugo Lingės pasiteiravus, ar padidinus ribojimus stebimi vartotojų elgsenos bei reklamos sklaidos pokyčiai, tarnybos vadovas teigė, kad kol kas ryškių pasikeitimų nėra.
„Per trumpas laiko tarpas daryti išvadas ir ryškių pasikeitimų nėra, kadangi reklama pasislėpusi už rėmimo yra gana nemaža ir intensyvi“, – teigė V. Daukšys.
Tuo metu LKL vadovė sako, kad krepšinio lygoje suintensyvėjo greitųjų kreditų ir paskolų viešinimas.
„Savo lygoje stebime, kad prasideda mada dėl greitųjų kreditų ir greitųjų paskolų įmonių viešinimosi ir tai irgi savotiška priklausomybė žmonių, kai gali labai lengvai prieiti ir pasiskolinti“, – sakė R. Liuimienė.
Pagal liepos 1 dieną įsigaliojusias Azartinių lošimų įstatymo pataisas lošimų organizatorių vardai negali būti naudojami remiamų objektų pavadinimuose. Pavadinimus ir ženklus jie gali nurodyti tik ant savo buveinės, lošimo vietų ir interneto svetainėje.
Kaip rašė BNS, nauja tvarka yra pereinamoji, prieš įsigaliosiant visiškam lošimų reklamos draudimui 2028 metais. Iki tol lošimų reklama ribojama, tačiau leidžiama.
Nuo šių metų lapkričio įsigalios pakeitimai, susiję su tam tikrų priemonių taikymu lošėjų atžvilgiu – kad jis galėtų lošti, privalės nusistatyti lošimo laiką, statymo sumas, pralošiamas sumas, lošimų organizatoriai privalės tai stebėti ir stabdyti lošimą, jei ribos bus viršytos.
Taip pat didės baudos lošimų organizatoriams – šiuo metu didžiausia galima bauda siekia 50 tūkst eurų už reklamos skelbimą, o nuo lapkričio 1 dienos bauda bus skaičiuojama nuo bendrųjų pajamų.
Nuo kitų metų gegužės nuotolinių lošimų organizatoriai turės teikti tarnybai kiekvieno lošėjo istoriją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!