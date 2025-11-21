 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Linava“: Baltarusija neišleidžia vilkikų ne piktybiškai, tvarko dokumentus

2025-11-21 17:11 / šaltinis: BNS
2025-11-21 17:11

Lietuvai ketvirtadienį po beveik trijų savaičių vėl atnaujinus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų darbą, tačiau negrįžtant jos vilkikams iš Baltarusijos, Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas sako manantis, kad tai nėra piktybinis Minsko elgesys – anot jo, šiuo metu Baltarusijoje tvarkomi dokumentai, kaip leisti judėti Lietuvos krovininiams automobiliams. 

Vilkikai. Irmanto Sidarevičiaus (ELTA) nuotr.

Lietuvai ketvirtadienį po beveik trijų savaičių vėl atnaujinus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų darbą, tačiau negrįžtant jos vilkikams iš Baltarusijos, Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas sako manantis, kad tai nėra piktybinis Minsko elgesys – anot jo, šiuo metu Baltarusijoje tvarkomi dokumentai, kaip leisti judėti Lietuvos krovininiams automobiliams. 

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„(Lietuvos vilkikų neišleidimas– BNS) nėra piktybinis Baltarusijos veiksmas, jie paprasčiausiai tvarko dokumentus“, – penktadienį popiet BNS sakė asociacijos prezidentas Erlandas Mikėnas.

REKLAMA
REKLAMA

„Strigę vilkikai į Lietuvą nevažiuoja, bet gavau informacijos iš Baltarusijos pusės, kad Baltarusija, pasirodo, ruošia dokumentus, instrukcijas, kaip toliau joje galės dirbti (Lietuvos – BNS) vežėjai“, – pridūrė jis.

REKLAMA

E. Mikėno teigimu, toks dokumentas gali atsirasti dar penktadienį, tačiau dar sunku pasakyti, kada tiksliai Baltarusijos muitinė pradės leisti išvažiuoti įstrigusius vilkikus. 

Lietuvai spalio pabaigoje laikinai uždarius sieną su Baltarusija, Minskas uždraudė Lietuvos vilkikų judėjimą Baltarusijos teritorijoje. Pasak asociacijos prezidento, yra tikimybė, kad šis draudimas bus panaikintas.

„Lietuvos vežėjams buvo uždrausta važiuoti per Baltarusijos teritoriją, bet dabar yra tikimybė, kad ir tą draudimą panaikins (...). Kadangi apie tai, kad Lietuva atidaro sieną, (Vyriausybė – BNS) pranešė tą pačią dieną, Baltarusija buvo susierzinusi, kad apie tai nepranešėme prieš vieną – penkias dienas“, – aiškino E. Mikėnas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų