„Linava“: Baltarusija neišleidžia vilkikų ne piktybiškai, tvarko dokumentus

„(Lietuvos vilkikų neišleidimas– BNS) nėra piktybinis Baltarusijos veiksmas, jie paprasčiausiai tvarko dokumentus“, – penktadienį popiet BNS sakė asociacijos prezidentas Erlandas Mikėnas.
„Strigę vilkikai į Lietuvą nevažiuoja, bet gavau informacijos iš Baltarusijos pusės, kad Baltarusija, pasirodo, ruošia dokumentus, instrukcijas, kaip toliau joje galės dirbti (Lietuvos – BNS) vežėjai“, – pridūrė jis.
E. Mikėno teigimu, toks dokumentas gali atsirasti dar penktadienį, tačiau dar sunku pasakyti, kada tiksliai Baltarusijos muitinė pradės leisti išvažiuoti įstrigusius vilkikus.
Lietuvai spalio pabaigoje laikinai uždarius sieną su Baltarusija, Minskas uždraudė Lietuvos vilkikų judėjimą Baltarusijos teritorijoje. Pasak asociacijos prezidento, yra tikimybė, kad šis draudimas bus panaikintas.
„Lietuvos vežėjams buvo uždrausta važiuoti per Baltarusijos teritoriją, bet dabar yra tikimybė, kad ir tą draudimą panaikins (...). Kadangi apie tai, kad Lietuva atidaro sieną, (Vyriausybė – BNS) pranešė tą pačią dieną, Baltarusija buvo susierzinusi, kad apie tai nepranešėme prieš vieną – penkias dienas“, – aiškino E. Mikėnas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!