Kuršių marių taršos byloje baigti tirti įrodymai

Proceso dalyviai nepateikė prašymų papildyti šią bylą, todėl teismas paskelbė įrodymų tyrimą baigtu.
Spalio 16 dieną bus pradedamos sakyti proceso dalyvių baigiamosios kalbos, pranešė teismo atstovas Vytautas Jončas.
Per baigiamąsias kalbas pirmasis paprastai pasisako prokuroras, jis pasiūlo bausmes kaltinamiesiems.
ELTA primena, kad visuomenėje itin didelio atgarsio sulaukusioje baudžiamojoje byloje kaltinamąjį aktą sudaro daugiau kaip 300 lapų, tarp kaltinamųjų: „Grigeo“ grupės pagrindinis akcininkas G. Pangonis, dabartinis Klaipėdos įmonės vadovas Tomas Eikinas bei dar trys ankstesni šios įmonės vadovai. Jie kaltinami tuo, kad, veikdami organizuota grupe, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, sistemingai pažeidinėjo teisės aktų nustatytas aplinkos apsaugos taisykles, klastojo dokumentus.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas, kai buvo įtarta, jog į Kuršių marias patenka nevalytos gamybinės nuotekos, taip pat įtarus, kad su tuo susijusi minėtos bendrovės dokumentacija galbūt yra klastojama.
Šioje didelės apimties byloje yra daugiau kaip 20 tūkstančių dokumentų, apklaustų įtariamųjų, liudytojų duomenys, įvairių ekspertų išvados, papildomi dokumentai bei kiti tyrimui reikšmingi duomenys. Gamtai padarytą turtinę žalą nustatė Aplinkos apsaugos departamentas, jis pareiškė įmonei daugiau kaip 48 milijonų eurų civilinį ieškinį.
Tiesiogiai už nuotekų valymą ir valymo įrenginių modernizavimą atsakingi buvę bendrovės vadovai, prisipažinę dėl savo ilgametės neteisėtos veiklos, prokuratūros sprendimu nuo atsakomybės byloje yra atleisti. „Grigeo Klaipėda“ dėl išleistų teršalų yra prisiėmusi atsakomybę ir įsipareigojusi iš Kuršių marių pašalinti visus jai inkriminuojamus teršalus.
