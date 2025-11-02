Kurjerio elgesys sukrėtė gyventojus: „Visko matęs, bet čia jau realiai ant arklio teises išlaikęs“

Praeitą savaitę Vilniuje užfiksuotas kurjerio elgesys iššaukė gyventojų nuostabas ir pyktį.
Automobilio vaizdo registratoriumi nufilmuota, kaip „Bolt“ kurjeris, važiuojant viaduku nuo geležinio vilko gatvės ties šeškinės kalnu, viaduko pakraštyje paliko savo automobilį.
Matyti, kaip kurjeris kelio pakraštyje eina nuo automobilio toliau, o rankose neša maisto transportavimo krepšį – regis, eidamas atsiimti užsakymo.
Vis dėlto kurjeris savo automobilį paliko vienoje pavojingiausių ir judriausių miesto vietų, kur visai čia pat susijungia kelių gatvių judrus eismas. Atėjus rudeniui, o ypač šaltesniems orams, situacija keliuose tapo dar labiau įtempta – automobilių daug, dažnai susidaro spūstis, kasdien daug eismo įvykių.
Taip palikdamas automobilį, kurjeris sukėlė avarinę situaciją ir apsunkino eismą kitiems vairuotojams.
Gyventojų pyktis – kuo toliau, tuo baisiau
„Užsakymas iš geležinio vilko „hesburgerio“ ir nėra kur pastatyt mašiną? Išeitis yra. Numeti ant viaduko ir eini pasiimt kotletų“, – pyktį liejo vilniečiai, užfiksavę tokį elgesį.
„Ne nu visko matęs, bet čia jau realiai ant arklio teises išlaikęs“, – komentaruose po įrašu stebėjosi vaikinas.
Vilniečiai taip pat atkreipė dėmesį, kad vis dažniau pastebi kurjerių eismo taisyklių nepaisymą, pavojingų ar avaringų situacijų sukėlimą ir kitas problemas.
„Man baisiau, kad kuo toliau, tuo daugiau jie prieš eismą važinėti pradėjo. Senamiestyje kasdien per plytas varo, taip kaip gimtinėje su arkliu pripratę“, – nuomone dalijosi internautas.
„Pravažiavus viaduką, kur eina dar viena juosta, ant salelės mačiau irgi pastatyta“, – dar vieną pažeidimą mačiusi dalijasi vilnietė.
„Bolt food“ atsakymas: toks elgesys yra nepriimtinas
Įmonės vadovas naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad toks kurjerio elgesys yra nepateisinamas. Taip pat nurodė ir tai, kad po šio incidento susisieks su kurjeriu.
„Dėkojame gyventojui, kuris pastebėjo ir pranešė apie šį atvejį. Tokius pažeidimus vertiname labai rimtai. Reguliariai platformos partneriams kurjeriams primename, kaip svarbu laikytis visų kelių eismo taisyklių ir naudojantis transporto priemonėmis kelyje elgtis saugiai.
Kurjeriai visada turėtų pasistatyti transporto priemones prie restoranų saugiai, laikydamiesi eismo taisyklių. Atvykę į būtent šį „Hesburger“ restoraną kurjeriai gali automobilius palikti restorano stovėjimo aikštelėje. Neatsakingas elgesys kelyje yra nepriimtinas, todėl susisieksime su kurjeriu ir dar kartą priminsime apie saugaus ir atsakingo elgesio svarbą“, – paaiškino Jaagupas Jalakasas, „Bolt Food“ generalinis vadovas Lietuvoje ir Estijoje.
Policijos žinia: nurodė, kaip baudžiamas toks elgesys
Vilniaus apskrities policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas nurodo, kad sostinės policija pranešimo dėl vaizdo medžiagoje matomo ir palikto šalikelėje automobilio nėra gavusi.
Vis dėlto dėl užfiksuoto įvykio policijos pareigūnai negali nustatyti pažeidimo, nes iš vaizdo įrašo, anot jų, yra sunku spręsti, ar automobilio sustojimas buvo priverstinis (t. y. automobilis sugedo, vairuotojas ruošiasi statyti avarinį ženklą ir kviečiasi pagalbą ir t.t.), ar vairuotojas sustojo tikslingai, pažeisdamas KET reikalavimus.
Šiuo atveju atsakomybė būtų numatoma pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (LR ANK) 417 straipsnį. Jis numato atsakomybę už Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus, dėl kurių kyla pavojus eismo saugumui ar eismo dalyviams.
Pažymima, kad už KET pažeidimą, dėl kurio kilo pavojus eismo saugumui ar eismo dalyvių turtui, skiriama bauda nuo 60 iki 140 eurų.
Jei toks pažeidimas padaromas pakartotinai per metus, bauda siekia nuo 140 iki 300 eurų, taip pat gali būti atimta teisė vairuoti nuo 3 iki 6 mėnesių.
„Pareigūnai stebi viešąją erdvę ir gavę informacijos apie akivaizdžius pažeidimus, imasi priemonių, kad pažeidėjai būtų patraukti atsakomybėn.
Statistika susijusi su kurjerių pažeidimais nėra vedama – visų vairuotojų daromi pažeidimai fiksuojami, asmenys padarę KET pažeidimus yra traukiami atsakomybėn“, – aiškina T. Bražėnas.
Panaši situacija toje vietoje jau buvo
Tiesa, labai panaši situacija šiame eismo ruože jau buvo – tuo metu tokį pažeidimą padarė „Wolt“ kurjeris.
Apie „Toyota Prius“ automobilius Lietuvoje jau prikurta daug memų ir sklando legendos. Ne paslaptis, kad pavežėjų ir kurjerių paslaugas teikiantys darbuotojai dažniausiai važinėja būtent „Toyota Prius“ ir dažnai pažeidžia KET. Šįkart „Toyota Prius“ vairuotojas nustebino ir visko mačiusius – automobilį paliko vidury gatvės ir pats nubėgo atsiimti užsakymo.
Vaizdo įrašas buvo patalpintas vienoje „Facebook“ grupėje. Jame matome, kaip „Wolt“ kurjeris palieka automobilį vidury Geležinio Vilko ir Ukmergės g. sankirtos ir pats nubėga į šalia esantį „Hesburger“ greito maisto restoraną. Panašu, užsakymas buvo svarbesnis nei KET laikymasis.
Įrašą pradėjo gausiai komentuoti kiti gyventojai. Anot jų, kurjeris tikriausiai tiesiog norėjo sutaupyti laiko ir nenorėjo ieškoti, kur palikti transporto priemonę. Įvertinęs situaciją, pasiryžo pažeisti KET ir greitai pasiimti užsakymą.
Visgi kurjeris pasirinko vieną pavojingiausių miesto vietų – juk čia susijungia dviejų judrių gatvių srautai. Šiomis dienomis situacija keliuose ir taip kelia rūpesčių vairuotojams dėl oro sąlygų. Taip palikęs savo automobilį, kurjeris sukėlė papildomą avarinę situaciją ir pavojų kitiems eismo dalyviams.
Kurjeris pažeidė net kelias eismo taisykles, o „Wolt“ atstovai portalui delfi.lt teigė, kad tokio elgesio netoleruoja. Visgi jų platforma neturi sutarties su „Hesburger“ restoranais, todėl tikėtina, kad kurjeris vykdė kitos platformos užsakymą.
Lietuvos policija nuolat primena gyventojams, kad užfiksuotus pažeidimus galima pateikti per portalą epolicija.lt. Tokiu būdu miestiečiai gali papildomai prisidėti prie geresnio saugumo mieste.
