TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos piliečiai bei užsieniečiai vėl galės gauti dokumentus pasinaudodami kurjerio paslaugomis

2025-10-20 11:23 / šaltinis: BNS
2025-10-20 11:23

Nuo pirmadienio Migracijos departamentas vėl pradeda teikti kurjerio paslaugą – Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai galės gauti pagamintus dokumentus pasirinktu adresu visoje Lietuvoje.

Migracijos departamentas. ELTA / Dainius Labutis

Nuo pirmadienio Migracijos departamentas vėl pradeda teikti kurjerio paslaugą – Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai galės gauti pagamintus dokumentus pasirinktu adresu visoje Lietuvoje.

„Ši paslauga teikiama visuose Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyriuose, kuomet Lietuvos pilietis asmens tapatybės kortelę ar pasą gauti pageidauja bendra tvarka, t.y., kai dokumentas pagaminimas per 30 dienų“, – teigiama išplatintame pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jame pabrėžiama, jog kurjerio paslauga gaunant jau pagamintus dokumentus gali pasinaudoti ir užsieniečiai, tokių klientų pageidavimu jų pasirinktais adresais pristatomi leidimai laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje, e. rezidento kortelės.

Pasak Migracijos departamento, kurjerio paslaugos kaina sumažėjo daugiau kaip du kartus, dabar už kiekvieno pagaminto dokumento pristatymą jo pageidaujamu adresu Lietuvoje klientas turės sumokėti 3,79 euro, anksčiau paslauga kainavo 9,99 eurus.

Migracijos departamentas taip pat įspėja, jog kurjerio paslauga nebus teikiama, kai  asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas išduodamas pirmą kartą, kai pilietis pageidauja asmens dokumentą gauti skubos tvarka arba asmuo neturi galiojančio paso ar asmens tapatybės kortelės.

