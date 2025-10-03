Apie kurjerio darbą iš pirmų lūpų: kas tokio darbo negalėtų dirbti?

Populiariausi mitai – apie vairavimą ir moteris kurjeres
Laimonas „Venipak“ dirba penkerius, Svajūnas – septynerius metus. Abu pasakoja, kad per šį laiką teko girdėti įvairių mitų apie kurjerio profesiją. Vienas dažniausių – kad kurjeriai turi mėgti vairuoti, nes darbo metu sukaria šimtus kilometrų.
„Aš per dieną nuvažiuoju turbūt 10–15 km. Visada vykstu tuo pačiu maršrutu, siuntas pristatau dažniausiai toms pačioms įmonėms ir žmonėms. Vairuoti mėgstu, bet nepasakyčiau, kad reikia būti vairavimo entuziastu, kad galėtum dirbti šį darbą“, – pasakoja vilnietis Svajūnas Mačys.
Taip pat manoma, kad kurjerio darbo negalėtų dirbti moterys, tačiau Svajūnas pasakoja, kad moterų kurjerių taip pat yra ir joms puikiai sekasi.
Ko iš tiesų reikia norint dirbti kurjeriu?
Paklaustas, kokių savybių reikia kurjerio darbui, Laimonas pasakoja, kad darbe svarbus greitis, drąsa, punktualumas.
„Klientai tikisi, kad siuntos bus pristatytos sutartu laiku, tad punktualumas tikrai labai svarbus – turi gebėti gan tiksliai susiplanuoti dieną. Taip pat reikalingas tvarkingumas ir atidumas – nesupainioti siuntų, tvarkingai jas susikrauti. Reikia ir kantrybės, nes kai kurios dienos būna itin intensyvios, o klientų lūkesčiai visada aukšti“, – sako Laimonas.
Svajūnas priduria, kad šis darbas reikalauja ne tik atsakomybės ar greitos reakcijos, bet ir nemažai fizinės ištvermės, nes kasdien tenka nešioti įvairaus dydžio ir svorio siuntas.
„Kartais siuntų svoris būna tikrai nemažas, tad jas nešioti gali būti iššūkis. Žinoma, prie to priprantama, bet fizinis pasirengimas vis tiek būtinas. Kita vertus, tai yra ir privalumas – šiame darbe nuolat judi, neužsisėdi, todėl palaikai gerą fizinę formą ir išlieki aktyvus visą dieną“, – dalijasi Svajūnas.
Jo teigimu, kurjerio darbe itin svarbus ir loginis mąstymas – ypač komplektuojant krovinį. Pavyzdžiui, sunkesnes siuntas būtina dėti apačioje, o lengvesnes – viršuje. Toks išdėstymas ne tik padeda išvengti pažeidimų, bet ir palengvina darbą. Anot jo, visa tai gana greitai tampa savaime suprantama, tačiau pradžioje prireikia šiek tiek atidumo.
Laimonas priduria, kad kurjeriui taip pat reikia mėgti bendrauti su žmonėmis, gebėti ieškoti kompromisų.
„Visokių situacijų būna, kai nuolat su žmonėmis bendrauji. Pasitaiko situacijų, kai klientai būna blogos nuotaikos, bet visuomet stengiuosi ieškoti kompromiso – pasiūlyti skirtingų pristatymo variantų, pasiderinti jiems tinkamiausią, kartais sutariame, kad susitiksime mieste, kur jie galės atsiimti siuntą. Tad šiame darbe turi būti lankstus, prisitaikyti prie klientų poreikių“, – sako Laimonas.
Kas kurjerio darbo negalėtų dirbti?
Laimonas pasakoja, kad nerekomenduotų šio darbo nedrąsiam žmogui.
„Turi nuolat bendrauti, skambinti, kalbėtis, derintis. Reikia drąsos, nes ateiti pas nepažįstamas įmones ir užmegzti kontaktą ne visiems paprasta. Jei žmogus bijo kontaktų ar vengia bendravimo, tikėtina, kad ši profesija gali kelti stresą. Tačiau bendrauti mėgstantiems žmonėms tai – puiki galimybė kasdien sutikti naujų veidų ir plėsti pažintis“, – sako jis.
Svajūnas priduria, kad sudėtingiau šį darbą dirbti būtų fiziškai silpnesniems žmonėms.
„Svarbu mėgti judėti, nes darbe nemažai dinamikos, taip pat reikia turėti fizinės ištvermės. Sakyčiau, net ne pomėgis vairuoti, o būtent fizinė ištvermė yra svarbiau. Jei nemėgsti aktyvumo ar greito tempo, šis darbas ilgainiui vargins. Bet tiems, kurie mėgsta būti nuolat judesyje, tai tampa privalumu – darbas padeda palaikyti formą ir neleidžia užsisėdėti“, – sako Svajūnas.
Laimonas rekomenduotų šį darbą žmonėms, kurie mėgsta dinamiką ir nenori rutinos. Pasak jo, ši profesija ypač tinka tiems, kurie vertina aktyvų gyvenimo būdą ir galimybę patiems planuotis savo laiką.
„Jei mėgsti leisti laiką lauke, patinka bendrauti, tai tikrai tas darbas, kuris niekada neatsibos. Kurjerio darbas patiks ir žmonėms, kurie vertina laisvę – darbo dieną planuoji pats, gali pasiderinti laiką ir, priklausomai nuo rezultatų, gerai uždirbti. Be to, ši profesija suteikia galimybę susipažinti su daugybe žmonių ir pajusti, kad kiekviena diena yra kitokia – dėl to man ji vis dar įdomi net po kelerių metų“, – pabaigia jis.
