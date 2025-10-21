Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nufilmuota: nepavykęs maisto pristatymas Vilniuje – kurjeris rėžėsi tiesiai į tvorą

2025-10-21 13:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 13:10

Socialiniame tinkle „Facebook“ išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas neįtikėtinas incidentas Vilniuje.

0

Vaizdo kameros užfiksavo, kaip dviračiu maistą pristatantis kurjeris rėžiasi į bendrovės „Etransport“ teritoriją juosiančią tvorą.

Smūgio būta stipraus. Mat kurjeris pralaužia pačią tvorą. Visą šį vaizdą užfiksavo šalia įrengta stebėjimo kamera. Jis buvo paviešintas socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Etransport vairuotojai“.

